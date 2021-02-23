جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ يدخل التاريخ بعد هدفه في لاتسيو





جمال موسيالا سجل الهدف الثاني لـ بايرن ميونخ في الدقيقة 24، بتسديدة رائعة، ليسجل معها رقم قياسي جديد في دوري أبطال أوروبا.





جمال موسيالا أصبح أصغر لاعب إنجليزي يسجل في الأدوار الإقصائية للمسابقة، كما أنه ثاني أصغر لاعب يسجل في تلك الأدوار، بعد بويان كركيتش الذي سجل هدفًا أمام شالكة عندما كان لاعبًا لـ برشلونة بعمر 17 عامًا و221 يومًا.





يذكر أن موسيالا يبلغ من العمر 17 عامًا و363 يومًا

تقدم بايرن ميونخ الألماني على نظيره لاتسيو الإيطالي بثلاثة أهداف دون مقابل، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.