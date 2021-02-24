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محافظات

غلق المحلات المخالفة للمواعيد ورفع الإشغالات بشبرا.. صور

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:02 ص
غلق المحلات
غلق المحلات
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عبد العزيز جمال
شن حى شبرا، حملات لرفع الإشغالات من نهر الطريق وغلق المحلات المخالفة لمواعيد الغلق القانونية ومراجعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية ومحمد عبد الوهاب محمد رئيس الحي.

كما تم وقف أعمال مخالفة بدون ترخيص بأحد المحلات بشارع الترعة البولاقية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأجرى رئيس حى شبرا، جولة، على جراج الحملة الميكانيكية لمتابعة النوبتجية ومراجعة الإجراءات الأمنية للحفاظ على السيارات والمعدات التابعة للحي.
غلق المحلات المخالفة للمواعيد ورفع الإشغالات بشبرا.. صور
غلق المحلات المخالفة للمواعيد ورفع الإشغالات بشبرا.. صور
غلق المحلات المخالفة للمواعيد ورفع الإشغالات بشبرا.. صور
غلق المحلات المخالفة للمواعيد ورفع الإشغالات بشبرا.. صور
غلق المحلات المخالفة للمواعيد ورفع الإشغالات بشبرا.. صور
غلق المحلات المخالفة للمواعيد ورفع الإشغالات بشبرا.. صور
غلق المحلات المخالفة للمواعيد ورفع الإشغالات بشبرا.. صور
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