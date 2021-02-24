غلق المحلات المخالفة للمواعيد ورفع الإشغالات بشبرا.. صور

شن حى شبرا، حملات لرفع الإشغالات من نهر الطريق وغلق المحلات المخالفة لمواعيد الغلق القانونية ومراجعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية ومحمد عبد الوهاب محمد رئيس الحي.





كما تم وقف أعمال مخالفة بدون ترخيص بأحد المحلات بشارع الترعة البولاقية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



