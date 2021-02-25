توفير العملة الصعبة.. برلمانية تعدد مزايا إنتاج قضبان السكك الحديدية في مصر

ثمنت النائبة ، سولاف درويش عضو مجلس النواب، الجهود التي تقوم بها الدولة ممثلة في وزارة النقل وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة بتحقيق التنمية الشاملة في كافة محافظات مصر وكذا التوسعات التي تشهدها مصر في الداخل والخارج، مؤكدة علي ان توجيهات القيادة السياسية دائما ما تاتي عن سابق افكار وخطط طموحة واضحة اهدافها نلمس فيها كل جديد .





و اشارت " درويش " في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " الي أن توطين صناعة انتاج قضبان السكك الحديدية في مصر سيكون له المردود الإيجابي الأكبر على الاقتصاد المصري وذلك من خلال توفير العملة الصعبة ، بشكل يضمن تقليص حجم الإنفاقات واستغلال الأموال التي كانت تخصص لاستيراد القضبان من الخارج ، فضلا عن وجود عمالة متخصصة بهذه الصناعات ، والتوسع في العائد الاستثماري للدولة، وكذا مجال إنتاج قضبان السكك الحديدية في مصر.





و أكدت عضو مجلس النواب أن أي تطوير من شأنه التسهيل من عملية حصول المواطن علي الخدمة فهو أمر ايجابي و ضروري ، معربة عن تمنيها أن يكون هناك استثمار جيد فى هذه الصناعات ، و أن تلقي اهتماما يليق بها في مصر، ، إلى جانب بذل الجهود و مواصلة السعي لضمان تنفيذ هذا المشروع العملاق ، معقبة :" السكك الحديدية من اكثر الوسائل امانا ، ويرتادها الكثير من المواطنين كونها امنه من جهة ، وقليلة التكلفة من جهة اخري ، فمن باب اولى ضرورة توحيد الجهود للعمل علي توطينها بارض مصر " .





جاء ذلك بعد أن قال المهندس كامل الوزير، أنه جار التنسيق مع الشركات المتخصصة فى صناعة الحديد والصلب لإنشاء مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية بمصر لتوطين هذه الصناعة وتوفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





جاء ذلك خلال استقبال الدفعة الأولى من العربات الجديدة الموردة من المجر بعدد 4 عربات.





وكشف "الوزير" أنه تم بالفعل البدء فى تنفيذ أول مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية فى مصر وأنه من المخطط أن يتم إنتاج القضبان بهذا المصنع خلال 24 شهرا.





وأشار إلى أنه جار التنسيق مع شركة "ترانس ماش" هولدنج الروسية المجرية لإنشاء ورشة رئيسية جديدة لإصلاح وصيانة وتطوير العربات وعمل عقد صيانة طويل الأجل مع الشركة للحفاظ على هذه العربات باستمرار وبما يضمن نقل الخبرة للجانب المصرى.





وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يأتي من خلال تنفيذ رؤية القيادة السياسية نحو وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة فى مقدمتها توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل والتوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى، مشيرا إلى التطلع إلى الارتقاء بالتعاون الاستثماري والفني مع كل من روسيا والمجر.





حيث أن إمكانيات التعاون مع البلدين أكبر بكثير خاصة في هذه المرحلة الهامة من مسيرة التنمية في مصر، وكذلك لأهمية إشراك دور القطاع الخاص في هذه المشروعات، وهو ما نؤمن به ونفعله دومًا بالتواصل المستمر مع كافة الشركات المحلية والعالمية.





جدير بالذكر أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة "500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة" و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية وتمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال الوحدات المتحركة بالسكة الحديد وستساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل وإحداث طفرة متميزة في الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.