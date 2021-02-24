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أخبار العالم

تصالح الصين وأمريكا قريبًا.. تصريحات نارية من وزير التجارة الصيني| تفاصيل

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:00 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياسمين سامي
أكد وانغ وينتاو وزير التجارة الصيني اليوم، الأربعاء، أهمية التعاون والجهد المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التجارة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ذا هيل"، فإن وزير التجارة الصيني أشار إلى أن بكين قد تتطلع لإعادة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة بايدن.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن وانغ وينتاو ناشد قادة الولايات المتحدة بأن التعاون هو الخيار الصحيح لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية إلى مسار التعاون.

وفي الإطار ذاته، كشفت وزارة التجارة الأمريكية وفقًا لدراسة أجرتها، أن الاقتصاد الأمريكي سيخسر أكثر من تريليون دولار من الإنتاج والتنافس العالمي الطويل الأجل، إذا كانت سياسات بايدن اكثر صرامة مع الصين ووصلت إلى المقاطعة الكاملة، بحسب تقرير بثته قناة العربية.

وأشار التقرير إلى أنه حتى الآن لم يحدث أى تغيير من إدارة بايدن على الموقف الصارم للرئيس الأسبق دونالد ترامب أثناء ولايته.

ولفت التقرير إلى أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مستمرة على الرغم من توقيع المرحلة الأولى من اتفاق التجارة العام الماضي، فمازالت الرسوم التجارية الباهظة والعقوبات الاقتصادية على الشركات الصينية قائمة.
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