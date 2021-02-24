نداء عاجل من الداخلية الكويتية للمواطنين والمقيمين بشأن كورونا

وجه مدير عام أمن حولي بدولة الكويت اللواء عبدالله العلي نداء عاجلا للمواطنين والمقيمين بضرورة التعاون مع رجال الشرطة خلال أزمة كورونا، مؤكدا أن وجودهم لحمايتهم والحفاظ عليهم.





وحسب صحيفة الراي الكويتية فقد أكد مدير عام أمن حولي اللواء عبدالله العلي أن تجمعات العوائل والشباب على الخليج ممنوعة.

وأضاف ان جميع المطاعم والمقاهي في شارع التعاون مفتوحة للطلبات الخارجية فقط.

وكانت السلطات الصحية في الكويت قد طالبت بضرورة التحرك لمواجهة مستجدات فيروس كورونا في مستشفيات البلد العربي، وفق ما ذكرت صحيفة الجريدة الكويتية.





وطلبت وزارة الصحة الكويتية من مدراء المناطق الصحية والمستشفيات والمراكز التخصصية الإستعانة بالأطباء من فئة مساعد مسجل من أقسام الجراحة العامة والجراحات التخصصية وأقسام الجلدية، لمساندة أقسام الباطنية والعناية المركزة والطوارئ في التصدي لفيروس كورونا.





وذكرت الصحيفة ان السبب وراء الطلب، يعود لارتفاع الاصابات بمرض كوفيد-19 في الكويت خلال الآونة الأخيرة.

ودعت الوزارة عبر ما أصدره وكيلها مصطفى رضا إلى التنسيق مع الإدارة الفنية في الوزارة بواسطة رؤساء فرق كوفيد لتوفير الطواقم الطبية، لمجابهة تزايد أعداد الإصابات خلال الأسابيع الماضية.





وقالت الوزارة في تعميمها، إن الأمر يأتي بسبب الوضع الوبائي وتزايد أعداد المرضى في أجنحة كوفيد 19 ووحدات العناية المركزة وكذلك زيادة المراجعين لأقسام الطوارئ التنفسية وغير التنفسية.





وطلبت الوزارة الالتزام بما ورد في التعميم والتقيد به اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.





وذكرت الوزارة إن الأطقم الطبية الوطنية تواجه منذ عام ارهاقا وتحديا كبيرا في مجابهة والتصدي لمرض "كوفيد 19"، وهو ما كان محل إشادة من منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الصحية الدولية والإقليمية.





وفي إطار الحرص على المنظومة الصحية الكويتية، علمت صحيفة "الجريدة" أن وزارة الصحة الكويتية بدأت في إجراءات استقدام فريق طبي وتمريضي من ماليزيا لمساندة ودعم الفرق الطبية الوطنية.





وقالت مصادر صحية مطلعة، إن الأطقم الطبية والتمريضية الماليزية متخصصة في العناية المركزة والتخدير والأمراض الصدرية والباطنية.



