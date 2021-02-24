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محافظات

مزايدة علنية.. طرح عملية بيع الزيوت المستعملة بمحطات ديوان محافظة الإسكندرية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:13 م
محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية
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أحمد بسيوني

أعلنت الإدارة العامة للشئون المالية بمحافظة الإسكندرية عن طرح عملية بيع الزيوت المستعملة بجميع المحطات التابعة لديوان عام محافظة الإسكندرية، وذلك في مزايدة علنية عامة، بجلسة يوم الأحد الموافق ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١.


وذكرت المحافظة في بيان أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات، تبلغ ٢٩٩ جنيهاً، وقيمة التأمين المؤقت ٥٠٠ جنيه. 


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وتقدم طلبات شراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام الغابة الترفيهية. 


ويسدد التأمين المؤقت الخاص بالعملية طبقا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط. 


وأخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بإدارة التعاقدات في الميعاد المحدد. 


وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

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