وزير الرياضة يهنئ منتخب شباب الطائرة بالتتويج ببطولة إفريقيا

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، منتخب مصر للكرة الطائرة شباب بعد تتويجه ببطولة إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه وذلك بعد الفوز على المغرب 3-0 في المباراة التي جمعتهما على صالة استاد القاهرة .





وجاءت نتائج الأشواط كالتالي :25-14 ، 25-18 ،25-21 وبهذا الفوز حجز منتخب الطائرة مقعده في بطولة العالم.





واستضافت مصر بطولة إفريقيا للكرة الطائرة شباب تحت 21 سنة خلال الفترة من 20 وحتى 25 فبراير الجاري على ملاعب استاد القاهرة بمشاركة أربعة منتخبات وذلك بعد انسحاب منتخب إفريقيا الوسطي وهي مصر والكونغو الديمقراطية والكاميرون والمغرب.





واستطاع منتخب مصر خطف اللقب بعد الفوز جميع مبارياته ليحقق اللقب عن جدارة.



