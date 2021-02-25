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فيديو جراف

فيديوجراف.. انفصال وزواج.. الشائعات تطارد محمد رمضان

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:06 م
صدى البلد
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منار شعبان
تسليط الضوء على الفنان محمد رمضان جعله دائما في مرمى الشائعات حيث طاردته العديد منها حول انفصاله عن زوجته نسرين عبد الفتاح وكذلك شائعة زواجه باحدى الفنانات التي شاركته في أحد مسلسلاته.

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تجاهل الفنان محمد رمضان، شائعة انفصاله عن زوجته نسرين عبد الفتاح والتي أنجب منها طفلين هما "علي وكنزي"، وذلك بعد قصة حب عاشها الثنائي قبل اتمام عقد قرانهما وكان دوما يكتفي بالرد غير المباشر عن تلك الشائعات التي تطوله هو واسرته.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول حقيقة انفصال محمد رمضان عن زوجته ومن هي نسرين عبد الفتاح وقصة زواجهما من خلال الفيديوجراف التالي  ... 
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