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فن

شيما الحاج تكشف حقيقة انضمامها لفيلم آل هارون

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:09 ص
شيما الحاج
شيما الحاج
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أحمد إبراهيم
نفت الفنانة شيما الحاج التى غيرت اسمها الى شيماء يونس، ما تردد بشان مشاركتها فى فيلم "آل هارون" والذى يتم تصويره حاليا داخل أحد الاستوديوهات. 

وقالت شيما الحاج عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : "لم انضم إلى أسره فيلم هارون ولا أعلن عن أي أخبار إلا عبر صفحتي الشخصية الموثقه على "إنستجرام". 

وأضافت شيما: "للأسف تم استغلال اسمي من الموظفة المسؤولة عن نشر أخبار عن الفيلم في الشركة المنتجة للترويج له بطريقة غير مهنية.. بس المواقع المحترمه والكبيرة امتنعت عن نشر البيان الي هيا بعتته للصحفيين الا بعد ما يتأكدو مني من صحته". 

واوضحت شيما : "كما أرجو من الشركه المنتجة إعادة النظر في من يستحق أن يكون واجهه إعلامية و ناطقآ باسمها عشان دي واجهه للشركة". 
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