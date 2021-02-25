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فن

بعد خضوعها لعملية جراحية.. شيري عادل تتصدر مؤشرات البحث

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:04 ص
شيري عادل
شيري عادل
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آيه عاطف
تصدرت الفنانة شيري عادل، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة.

وكانت إنجي خطاب، قد نشرت صورة تجمعهما من خلال حسابها الرسمي على الانستجرام، وعلقت عليها قائلة: " فضلًا دعواتكم بالشفاء لأختي وصاحبة عمري النجمة شيري عادل هتعمل عملية جراحية دقيقة ربنا يقومك بالسلامة يا روحي يا رب".


يذكر أن آخر أعمال شيرى عادل حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا" وشارك فى بطولته نهال عنبر، إيهاب فهمى، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، ومعتز ايهاب وتأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل، بينما تغيب عن السينما منذ 2017 حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "فين قلبى" مع مصطفى قمر وإخراج إيهاب راضى.
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