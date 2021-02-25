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مرأة

بعد تصدرها التريند.. 10 صور أثارت الجدل لـ ميريهان حسين

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:41 ص
ميريهان حسين
ميريهان حسين
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نهى هجرس
تصدرت الفنانة ميريهان حسين، مؤشر البحث جوجل، وذلك بعد نشرها آخر صورة لها من أحدث جلسة تصوير خضغت لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وتحرص الفنانة ميريهان حسين على مواكبة الموضة بشكل دائم، وارتداء الملابس الأنيقة والمميزة، كما تفضل ارتداء الفساتين الناعمة، والكاجوال الذى يبرز جمالها ورشاقتها.


ومن الناحية الجمالية، تميل ميريهان حسين إلى وضع الألوان المختلفة والجريئة للعيون ليبرز جمالها، ووضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه بألوان ناعمة تخطف الأنظار.


كما تفضل اختيار اللون الأسود لشعرها، واختيار التسريحات المميزة، والناعمة التي تتناسب مع ظهورها.


وإليكم أبرز صور الفنانة ميريهان حسين.
بعد تصدرها التريند.. 10 صور أثارت الجدل لـ ميريهان حسين
بعد تصدرها التريند.. 10 صور أثارت الجدل لـ ميريهان حسين
بعد تصدرها التريند.. 10 صور أثارت الجدل لـ ميريهان حسين
بعد تصدرها التريند.. 10 صور أثارت الجدل لـ ميريهان حسين
بعد تصدرها التريند.. 10 صور أثارت الجدل لـ ميريهان حسين
بعد تصدرها التريند.. 10 صور أثارت الجدل لـ ميريهان حسين
بعد تصدرها التريند.. 10 صور أثارت الجدل لـ ميريهان حسين
بعد تصدرها التريند.. 10 صور أثارت الجدل لـ ميريهان حسين
بعد تصدرها التريند.. 10 صور أثارت الجدل لـ ميريهان حسين
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