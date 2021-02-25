ما حكم وضع جوزة الطيب فى الطعام؟





أجاب عن السؤال، الدكتور محمد شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: إن وضع جوزة الطيب بمقدار قليل يحتاجه الطعام ولا يتأتى معه التفتير، جائز شرعا ولا حرج فيه.







وأوضح "شلبى" أن جوزة الطيب ليست من المسكرات وإنما هى من المفترات أى عندما يستخدمها الإنسان بكمية كبيرة يشعر أنه مهمد ويصيبه فتور واسترخاء فى الأعصاب، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر.





وأضاف أنه إذا استخدمها الإنسان بشكل مفرط أو بقصد أن يصيبه فتور أو استرخاء فهذا غير جائز ومنهى عنه.







حكم جوزة الطيب في المذاهب الأربعة

أوضحت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن الفقهاء اتفقوا على تحريم أكلها وتناولها بكميات كبيرة يحصل معها السكر، وأجاز جماعة من الأئمة الاستعمال القليل لها الذي لا يؤدي إلى التخدير أو السكر، وقال الإمام الرملي الشافعي في "فتاويه" (4/71) وقد سئل عن حكم أكلها فأجاب: [نعم يجوز إن كان قليلًا، ويحرم إن كان كثيرًا]، وقال العلامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/90، ط. دار الفكر): [قال البرزلي: أجاز بعض أئمتنا أكل القليل من جوزة الطيب لتسخين الدماغ، واشترط بعضهم أن تختلط مع الأدوية، والصواب العموم].





حكم التجارة فى جوزة الطيب

أفادت دار الإفتاء بأنه لا بأس بالتجارة في جوز الطيب بالضوابط المقررة في أصول التجارة والتي تعتمدها منظمات الأغذية والصحة المحلية منها والدولية، إذ إن من يشتريها غالبًا يستخدمها على الوجه الجائز، ومن استعملها على الوجه المحرم فالحرمة عليه وحده؛ لأن الحرمة ما لم تتعين حلت.

ورد سؤال إلى دار الإفتاء تقول صاحبته: "هل استخدام جوزة الطيب فى الطعام حرام؟".