ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس، الأربعاء، على تباين.





وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 11493 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.53% ليصل إلى مستوى 2392 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 14127 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 4452 نقطة.









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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.56% ليصل إلى مستوى 2399 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.47% ليصل إلى مستوى 3435 نقطة.