ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:41 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس، الأربعاء، على تباين.

 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 11493 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.53% ليصل إلى مستوى 2392 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 14127 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 4452 نقطة.


 اقرأ أيضا:


كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.56% ليصل إلى مستوى 2399 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.47% ليصل إلى مستوى 3435 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة.. ورأس المال يربح 1.7 مليار جنيه

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات اليوم

بدافع مشتريات المصريين.. البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات اليوم

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات اليوم

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

ترشيحاتنا

تشغيل المطار 24 ساعة.. مصدر يكشف شرط عودة المقيمين إلى الكويت

السعودية.. وزارة الصحة: لن نخصص مراكز منفصلة لكل لقاح مضاد لكورونا

الزجاج يتحول إلى واقع افتراضي .. هيونداي أيونيك 5 الكهربائية بمواصفات خيالية لأول مرة في العالم.. صور

قرار جمهوري بالموافقة على الانضمام للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع

عامل دليفري يصاب بنوبة غضب هستيرية بسبب «البقشيش» .. شاهد ما حدث

خيانة في ليلة الزفاف.. عريس يكتشف سرا صادما عن عروسه ووالده

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب أمراض القلب.. دراسة تحذر من اتباع هذا النظام الغذائي

أمريكا تصنع أول هيونداي توسان 2022.. صور

احذر.. تناول هذه الكمية من الشاي الأخضر يصيبك بالتهاب الكبد