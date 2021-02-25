ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عصام الحضري يوجه رسالة لجمهوره.. شاهد

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:16 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام

نشر عصام الحضري، حارس مرمي منتخب مصر المعتزل، صورة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق عصام الحضرى على الصورة قائلًا:" عندما يخبرونك بانك لا تسطيع فانهم يظهرون لك حدود امكانياتهم ليس حددوك انت".

وفي وقت سابق أعلن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، اعتذاره عن الانضمام للجهاز الفني لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي.

 

وكتب الحضري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "شكر واجب وتقدير من القلب لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي لثقتكم الغالية في اختياري ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق لكن لظروف طارئة وخارجة عن إرادتي أعتذر لكم عن قبول المهمة بسبب الحالة الصحية لوالدتي.. أتمنى لكم التوفيق جمهورا وإدارة وجهازا فنيا جديدا.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عصام الحضرى يوجه رسالة غامضة لجمهوره: أحيانًا يكون التجاهل درسًا مفيدًا

التاريخ كما يجب أن يكون.. عصام الحضري يحتفل بتفوقه على جميع حراس مصر

شاهد أحدث ظهور لـ عصام الحضرى عبر إنستجرام

عصام الحضري يشارك جمهوره صورة من صالة الجيم

عصام الحضري يشارك جمهورة صورة من الجيم

شاهد | عصام الحضري يخطف قلوب متابعيه برفقة ابنته

ترشيحاتنا

قرار جديد من يوفيتش فى الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلي بالدوري

سعر الذهب اليوم الخميس 25 فبراير 2021

شاهد.. الإمارات تعرض سفينتين حربيتين في معرض نافدكس 2021

في ذكرى رحيله.. سر غضب عادل إمام من أحمد عقل ورحيله فجأة

قرار جمهوري بالموافقة على الانضمام للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع

يسبب أمراض القلب.. دراسة تحذر من اتباع هذا النظام الغذائي

Advertisements

غضب عارم فى الأهلي.. شوبير يكشف التفاصيل

علي أبو جريشة يكشف صاحب قرار نقل لقاء الأهلي خارج الإسماعيلية

مبالغ كبيرة للغاية .. مهيب عبد الهادي يكشف حقيقة عرض جالاتا سراي لضم ديانج من الأهلي

الإمارات تضع صورة محمد صلاح على برج خليفة.. اعرف السبب

وفاة والد أليسون بيكر حارس ليفربول غرقا في النهر .. تفاصيل

خاص.. الترجي يحسم الجدل بشأن إقامة مباراة الزمالك بحضور جماهيري

الإسماعيلي يكشف سبب طلب نقل مباراته مع الأهلي إلى المكس

أخبار الرياضة .. تفاصيل وفاة والد حارس ليفربول.. موقف موسيماني من مروان محسن ..الشناوي وعبد الحفيظ مهددان بالإيقاف.. السر وراء طلب الإسماعيلي خوض لقاء الأهلي بالمكس

شوبير يكشف حقيقة اقتراب أليو ديانج من الانضمام لـ جالاتا سراي

5 مشاهد في رحلة عودة بعثة الأهلي من «دار السلام» تبرز أسباب تراجع مستوى الفريق الأحمر

مش عاوز يدينى فلوسي.. ربيع ياسين يفتح النار على أحمد مجاهد

مجموعة الأهلي.. المريخ السوداني يكشف لـ صدى البلد حقيقة إقالة نصر الدين النابي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب أمراض القلب.. دراسة تحذر من اتباع هذا النظام الغذائي

أمريكا تصنع أول هيونداي توسان 2022.. صور

احذر.. تناول هذه الكمية من الشاي الأخضر يصيبك بالتهاب الكبد