عشت قصة حب مع فنان شهير.. رغدة شلهوب تكشف أسرارًا بحياتها لأول مرة|فيديوجراف

كشفت الإعلامية رغدة شلهوب أسرارًا عن حياتها العاطفية لأول مرة لجمهورها، وأوضحت فيها قصة زواجها الأول وأول قصة حب لها وتفاصيل عن حياتها الزوجية.

وأوضحت رغدة شلهوب أنها عاشت في وقت سابق، قصة حب مع فنان شهير، وتحدثت رغدة عن زواجها الأول وقالت إنها كانت صغيرة في هذه الفترة .

وقالت عن زواجها الحالي: "علاقتي بزوجي جيدة، مثل أي ثنائي بالحياة دائماً هناك صعود وهبوط وهناك اتفاقات واختلافات وما يجمع بيننا هو ابنتنا.

وفي الفيديو التالي نكشف الأسرار الخاصة بحياة رغدة شلهوب العاطفية واستقرار زواجها وقصة حبها لفنان شهير وأسباب فشل هذه العلاقة ..