فاتن صلاح: مصر من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية الحفاظ على التراث

أكدت المهندسة فاتن صلاح سليمان، أستاذة تاريخ العمارة والتراث بكلية الهندسة، أن اليوم العالمي للتراث له أهمية كبيرة، مشيرةً إلى وجود اتفاقية تم توقيعها عام 1972 بين منظمة اليونسكو ومنظمة التراث العالمي.

وأضافت أستاذة تاريخ العمارة والتراث بكلية الهندسة، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية روان أبو العينين ومحمد جوهر، أن الاتفاقية تنص على الحفاظ على التراث العالمي، خاصةً في ظل الحروب، وذلك لحماية التراث الإنساني من الاندثار.

وأوضحت أن التراث الإنساني يجب الحفاظ عليه مهما كانت الظروف، مؤكدةً أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية من أجل حماية التراث.

وكشفت أن يوم 18 أبريل هو اليوم العالمي للتراث، بينما يُخصص يوم 17 أكتوبر للاحتفال بالتراث المادي، وهو التراث الموروث عن الأجداد والذي يحمل قيمة كبيرة، مثل الآثار.