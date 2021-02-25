8 سنوات مفتيا للجمهورية.. ماذا قدم شوقي علام لتجديد الخطاب الديني ومواجهة فوضى الفتوى؟

اهتمت دار الإفتاء المصرية، تحت قيادة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بدعوة التجديد في الخطاب الديني، وقامت ببذل جهود في تحقيق تلك الرؤيا، فمن هذه الجهود ما قامت به من إجراءات لمكافحة التطرف وتيارات التشدد وجماعات الإرهاب، ومحاصرة الفكر التكفيري من خلال وضع دراسات متكاملة لتفكيك بنية الأفكار المتطرفة والرد عليها، وإصدار سلسلة تصحيح المفاهيم، وإنشاء المرصد العلمي لمتابعة أنشطة الجماعات وما يصدر عنها من فتاوى وما تعلنه من أفكار وما تردده من مقولات باطلة.









وتزامنا مع موافقة رئيس الجمهورية، على التجديد لمفتي الجمهورية لفترة ثالثة ولحين بلوغه سن المعاش، نبرز في هذه السطور، أبرز مجهواد المفتي خلال فترة توليه دار الإفتاء.









عمل الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، منذ توليه المنصب فى مارس 2013، على القيام بالدور والوظيفة المنوطة به، وتحقيق الغاية والهدف، واستطاع مفتي الجمهورية أن يحافظ على مؤسسة الدار وخطابها المتزن المتسم بالوسطية والاعتدال الداعم لمد جسور التواصل مع أصحاب الثقافات والحضارات المختلفة.









وعقدت الدار فى عهده المؤتمر العالمي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بحضور وفود من ثمانين دولة، وحققت الدار حضورًا قويًّا في المحافل الدولية ووسائل الإعلام العالمية، كما حققت أيضًا انطلاقة كبيرة ومؤثرة في الفضاء الإلكتروني، ونالت إشادة الأمم المتحدة بمرصدها للفتاوى التكفيرية، وأنشأت الدار كذلك قسمًا خاصًّا باللغة الإسبانية؛ لتحقيق التواصل مع قارة أمريكا اللاتينية، وكذلك إصدار أول مجلة إنجليزية متخصصة للرد على داعش تحت اسم Insight.









زيادة عدد الفتاوى

بينما زادت عدد الفتاوى الصادرة عن الدار فى عهده عن مليون فتوى، شملت كل ما يهم المسلم من أمور في مناحي حياته المختلفة.









وأشادت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بمرصد الفتاوى التكفيرية والآراء الشاذة التابع لدار الإفتاء المصرية، وذلك في الفقرة العاشرة من التقرير، بعد اعتماد دار الإفتاء مرجعية بالبرلمان الأوروبي.









مشاركته في المحافل الدولية

كمت شارك مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام في العديد من المحافل الدولية الهامة، والتقى عددًا من زعماء العالم وقادة الرأي والفكر وصناع القرار، علاوة على مشاركته في الاجتماع السنوي لمنتدى "دافوس" بدعوة رسمية من رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور أكثر من 150 من رؤساء الدول والحكومات وكبار الشخصيات حول العالم.









وعقد مفتي الجمهورية جلسة مباحثات مطولة، مع بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة بجنيف، وذلك في مستهل مشاركته في منتدى دافوس العالمي.









وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن المفتي يعد أحد القيادات الدينية الإسلامية المشهود لها عالميًّا وعربيًّا وإسلاميًّا، وتتمتع بقبول كبير في الأوساط العلمية والثقافية في العالم أجمع، مشيرًا إلى امتلاك فضيلته لقدرات وإمكانيات كبيرة للتواصل مع العالم، لافتًا إلى أنه متابع جيد لكل ما يكتبه فضيلته في الإعلام العالمي عن قضايا الحوار والتعايش ومكافحة التطرّف والإرهاب.









فيما ألقى الدكتور شوقي علام كلمة مهمة أمام البرلمان الأوروبي في مدينة بروكسل عاصمة الاتحاد الأوربي في أعقاب الحادث الإرهابي الذي ضرب المدينة أواخر شهر مارس الماضي، أدان فيها هذه الهجمات الإرهابية، وقال فيها إن مصر حذرت كثيرًا من خطر الإرهاب ولم يستمع إليها أحد، وأن مصر قادرة على دحر الإرهاب.









وشاركت دار الافتاء في اجتماع التحالف العالمي ضد داعش والذي أقيم في واشنطن، وتناول تنسيق الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وذلك ضمن الوفد الرسمي لوزارة الخارجية المصرية في الاجتماع، وتم إبراز الشق الفكري والبعد الديني المتعلق بالجهود المصرية لمكافحة الإرهاب والتطرف، والتي تقوم بها دار الإفتاء المصرية، وذلك بالتشديد على مبادرة الرئيس السيسي الخاصة بضرورة القيام بمهمة تصحيح المفاهيم المغلوطة التي ترسخت عبر الزمن.









وحضر المفتي المؤتمر الدولي للحوار بين أتباع الأديان، والذي عقد في الفترة من 3-4 نوفمبر في الجامعة الغريغورية الحبرية بالفاتيكان، وألقى فضيلته كلمة رئيسية بالمؤتمر تناولت قيمة الرحمة في الإسلام، ودورها في تعزيز السلام والتعايش بين البشر.









كما زار المفتي ألمانيا بدعوة من الأمم المتحدة وجامعة بون العريقة، حيث ألقى محاضرة حضرها نحو 500 من أساتذة الجامعة والمفكرين وصانعي القرار في ألمانيا ومدير الأمم المتحدة بجنيف، وقد حظيت المحاضرة باهتمام وتغطية عدد كبير من وسائل الإعلام بمدينة "بون" الألمانية.









وشاركت دار الإفتاء المصرية في الدورة الحادية عشر للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام في جدة الذي نظمته منظمة المؤتمر الإسلامي، يومي 21-22 ديسمبر 2016، لعرض تجربة الدار في مجال التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا.









لقاءات إعلامية

كما عقد عدة لقاءات إعلامية مع عدد من وسائل الإعلام العالمية من بينها: "بي بي سي، وسي إن إن، وأف، وFrance 24، ووكالة "دويتشيه فيله" الألمانية، و"هافنجتون بوست"، والتليفزيون الهولندي، سودويتش تسايتونج، وكولنر شتادتساينجر، وكاثلويشي آجنتور"، كما التقى فضيلته الدكتور جيكوب راينر - رئيس جامعة الأمم المتحدة - والدكتور مايكل هوخ - رئيس جامعة بون - إضافة إلى لقائه الهام مع القناة الرابعة البريطانية وتلفزيون لـDW.









فيما نظمت دار الإفتاء المصرية فى عهده نحو ستة برامج تدريبية هامة وحيوية لتأهيل وتدريب طلبة العلم على مهارات وعلوم الإفتاء، وذلك في أوساط طلبة العلم المصريين والأجانب، حيث عقدت الدار دورة تدريبية لتدريب الوافدين على علوم الإفتاء، إضافة إلى البرنامج الثاني لتدريب خريجي الكليات الشرعية المصريين على الإفتاء، وبرنامج التدريب على علوم الإفتاء لطلبة التعليم العالي بالسفارة الإندونيسية، كما عقدت الدار برنامجًا تدريبيًّا خاصًّا لتحسين المهارات الإفتائية للعاملين في مجال الشئون الإسلامية بدولة ماليزيا، ودورة أخرى لتدريب الطلاب التايلانديين على (الفتاوى المعاصرة).









قوافل إفتائية لدول العالم

وأرسلت الدار عدة حملات وقوافل إفتائية إلى الخارج شملت دول أستراليا والنمسا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وسنغافورة وكازاخستان والبرتغال وإسبانيا وباكستان ودول غرب أفريقيا وأمريكا والمغرب ولبنان والإمارات واليونان وغيرها من دول العالم، حيث التقت خلالها رؤساء الدول والوزراء وعقد ندوات ومحاضرات في كبرى الجامعات هناك عن الإسلام الوسطي، وعقد العديد من اللقاءات والفعاليات الجماهيرية والإعلامية.









وأصدرت الإفتاء فى عهده مجلة علمية محكَّمة تصدر بعدة لغات عن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، يتم فيها مراعاة تأصيل الحقائق العلمية للمستجدات، وتأصيل ضوابط الإفتاء وتفعيلها في الواقع العملي، مما يفسح مجال النشر للمتخصصين في الدراسات الإفتائية والفقهية، سعيًّا إلى نشر صحيح الدين وإزالة اللبس في القضايا الشائكة والخلافية.









كما تم إصدار الكتاب الأول من كتب الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء والذي يحمل عنوان (الإسلام وقضايا العصر) وقد صدر باللغات التالية (العربية – الإنجليزية –الفرنسية –الألمانية -الإسبانية).









وأطلقت دار الإفتاء المصرية تطبيقًا جديدًا على الهواتف الذكية يعمل على أنظمة (أندرويد –IOS)، ويهدف التطبيق لتسهيل التواصل بين السائلين ودار الإفتاء المصرية، كما يعد استكمالًا لمسيرة دار الإفتاء لتذليل العقبات والصعوبات أمام عملية حصول المستفتين على إجابات لفتاويهم من ذوي الخبرة والتخصص، بالإضافة إلى توفير خدمة الفتوى عن طريق المقابلة الشخصية والبريد العادي والفاكس والهاتف والإنترنت من خلال موقع دار الإفتاء.









ودشنت دار الإفتاء المصرية بوابة إلكترونية جامعة لنوافذ دار الإفتاء الإلكترونية، لتقدم خدمات متكاملة لجموع المسلمين بتسع لغات، أبرزها الإنجليزية والألمانية والفرنسية والروسية والأوردية، وتقدم البوابة خدمات الفتوى وإتاحة المواد العلمية للباحثين والدارسين وفتح قنوات تواصل مع مختلف الجهات الإسلامية، وتحتوي البوابة على مواقع (فضيلة المفتي – الفتاوى – إعلام ورصد – التدريب والتأهيل – إعداد المفتين عن بُعد – هذا ديننا - مرئيات).









وحازت دار الإفتاء قصب السبق في تاريخ المؤسسات الدينية بإنشاء مركز (التعليم عن بُعْد) - المشرف على موقع دار الإفتاء التعليمي - من أجل تعليم العلوم الشرعيَّة والمساعدة لها، خاصة ما يخدم مجال الإفتاء الشرعي، ولا ريب فإن هذا القسم بمثابة قناة مفتوحة توفر على طلاب العلم عناء السفر لدراسة دبلوم الإفتاء بدار الإفتاء، حيث يمكنهم من خلالها أن يحصلوا على المعارف والمهارات الإفتائية التي تؤهلهم للقيام بدور الإفتاء بعد ذلك في بلادهم.









كما وقعت دار الإفتاء خلال العام 2016 بروتوكول تعاون مع اتحاد علماء الدين الإسلامي الكردستاني فرع كركوك، وتم الاتفاق في البروتوكول على أن تقوم المؤسستان بمجموعة من الأنشطة الفكرية والثقافية والتعليمية المشتركة في مصر وبعض الدول الأخرى، وتستهدف التعريف بالإسلام والدعوة إليه ونشره بالحكمة والموعظة الحسنة بكافة الوسائل المطبوعة والإلكترونية والسمعية والبصرية وغيرها، وتدريب الطلبة والباحثين على مناهج البحث في الدراسات الإسلامية، وعلى احترام الآخر وكيفية المشاركة في حوارات الأديان والحضارات والتقريب بين الشعوب والأمم، وذلك من خلال القنوات التعليمية والتدريبية.









وأعدت دار الإفتاء المصرية وفقًا للبروتوكول، البرامج الخاصة بالدورات التدريبية، وتولى تدريب المبعوثين من اتحاد علماء الدين الإسلامي الكردستاني فرع كركوك، وكذلك تعليمهم عن بُعد إذا توافرت شروط الالتحاق للاستفادة من تلك الدورات في مجال الإفتاء ومجال البحوث والدراسات.









وقد حرصت الدار ممثلة في مؤسستها الواعدة العالمية؛ الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت رئاسة المفتي، بتنظيم عدة مؤتمرات دولية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من أبرزها مؤتمر "التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق".









وقامت الأمانة العامة بمشروعات ذات شأن، منها: إصدار المرجع العام للمؤسسات الإفتائية، وإنشاء المؤشر العالمي للفتوى الذي يهدف لمعرفة ما يدور في فلك الحقل الإفتائي العالمي وفق أهم وأحدث وسائل التحليل الاستراتيجي، وكذلك رصد ما يصدر عن الجماعات والتيارات المتطرفة من فتاوى وإصدارات للرد عليها بأسلوب علمي دقيق يسهم في تجديد الخطاب الديني.









وقامت الدار بإنشاء برامج تدريبية تهدف إلى إعداد القائمين على أمر الفتوى من خلال نشر قيم الإفتاء المنضبط الذي يحقق مقاصد الشرع الشريف، ويرسخ للأمن المجتمعي، ويفكك الفكر المتطرف. كذلك القيام بإعداد الوافدين من خلال التدريب المتخصص لهم الذي يكفل تسلحهم بأدوات ومعارف مقاومة فكر الإرهاب.









دورها في الفضاء الإلكتروني

ولم تغفل دار الإفتاء في مسيرتها لتجديد الخطاب الديني الفضاء الإلكتروني ودوره، حيث تقوم دار الإفتاء من خلال موقعها الإلكتروني وصفحاتها على موقع الفيس بوك التي تجاوزت 10 مليون متابع، وتويتر وموقع اليوتيوب بأكبر الأنشطة الدعوية، من خلال نشر أفكار التجديد، وقد تجاوزت نسبة المشتركين في هذه المواقع الملايين.









مليون وثلاثمائة ألف فتوى في 2020

وأعلنت دار الإفتاء المصرية عن ‏‎تجاوز عدد الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية في عام 2020 أكثر من مليون وثلاثمائة ألف فتوى، بزيادة تقدر بمائتي ألف فتوى عن العام الماضي، وقد تنوعت هذه الفتاوى تنوعًا ثريًّا محيطًا بكل ما يهم المسلم في مناحي حياته المختلفة وما طرأ على المجتمع من مستجدات.









سد فجوة الفتوى

وكذلك فقد تميَّزت دار الإفتاء المصرية كما عرض الفيلم الوثائقي بامتلاكها منظومة عمل تكنولوجية متقدمة، ولديها إدارة خاصة بالوسائل التكنولوجية.











ومنذ إرهاصات أزمة كورونا وضعت الدار خطة عمل لمواكبة الأحداث والتواصل مع الجمهور بطرق مبتكرة. وبالفعل نجحت دار الإفتاء المصرية، في سد فجوة الفتوى في ظل جائحة كورونا، من خلال عدة طرق لاستقبال الأسئلة الشرعية الواردة على علماء الدار؛ وذلك من خلال إتاحة الخط الساخن للفتاوى للتواصل مع أمناء الفتوى مباشرة، وكذلك تكثيف ساعات البث المباشر من خلال الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع فيس بوك، فضلًا عن التركيز على تفعيل دور الفتوى الإلكترونية من خلال موقع وتطبيق دار الإفتاء المصرية.









وإيمانًا بدورها الفعال وحفاظًا على منهجها في الإفتاء الصحيح لمواجهة نوازل العصر ومستجداته، في التجديد الفقهي، أقامت دار الإفتاء المصرية عددًا من برامج التدريب المباشر، والتدريب عن بعد، وكذلك عبر منصة زووم؛ وذلك من أجل نشر قيم الإفتاء المنضبط الذي يحقق مقاصد الشرع الشريف ويرسخ للأمن المجتمعي.









إنشاء منصة «هداية»

وتطرق الفيلم الوثائقي كذلك إلى البرامج المنفذة من قِبل دار الإفتاء المصرية خلال هذا العام والتي بلغت أربعة برامج أساسية داخل مصر وخارجها منها إنشاء منصة "هداية"؛ من أجل مد المسلم في كل مكان بما يحتاجه من معارف وعلوم ومهارات، ولمكافحة التيارات المتطرفة والأفكار الهدامة، من خلال العمل على تحويل الفتاوى العلمية والآراء الرصينة ذات المنهجية الوسطية التي بذلها كبار العلماء، وتحويلها إلى برامج وصور إلكترونية تلائم ثقافة العصر.









كما أوضح الفيلم الوثائقي أنه في هذا العام قد تم بث ٣٠٠٠ ساعة ليصبح إجمالي عدد الساعات الصوتية والمرئية ٨٠٠٠، بالإضافة إلى عقد ٦٥ دورة تدريبية أخرى.









18 منصة تعبر عن منهجها

أما الواقع الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي، فتعد دار الإفتاء المصرية رائدة المؤسسات الدينية في هذا المجال، سواء في مصر أو في العالم العربي والإسلامي، فقد قال الفيلم الوثائقي إن دار الإفتاء المصرية استفادت من هذه الوسائل في نشر رسالتها أيما استفادة، فكثَّفت من حضورها على مواقع التواصل الاجتماعي بإنشاء ١٨ منصة تعبر عن منهجها وتذيع أفكارها من خلالها، مضيفًا أن صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك تعد النافذة الكبرى والأهم في التواصل مع الجمهور، تلك الصفحة أُطلقت في عام 2010، وحازت التوثيق والاعتماد من إدارة الفيس بوك، وقد زاد عدد المشتركين فيها اليوم عن عشرة ملايين متابع حول العالم.









دار الإفتاء في عيون الإعلام

بلغ عدد المواد الصحفية المنشورة في الصحف والمجلات ومواقع الإنترنت التي تتناول أخبار الدار أكثر من ٨٨ ألف قصاصة وخبر ومادة صحفية وإلكترونية، تناولت الفتاوى الحديثة والمستجدات الفقهية التي تنشرها الدار، بالإضافة إلى مقالات المفتي وعلماء الدار لتصحيح المفاهيم وإيصال صحيح الدين إلى مختلف فئات المجتمع المصري والمسلمين حول العالم.









الإصدارات العلمية

وأما عن الإصدارات العلمية، فقد أكدت دار الإفتاء المصرية تنوع إصداراتها هذا العام لتشمل الموسوعات العلمية والكتب الرقمية والمطبوعة والدوريات والمجلات العلمية المحكمة، ومن أهم تلك الإصدارات: كتاب فتاوى الجندية في طبعته الجديدة، وموسوعة جمهرة أعلام المفتين، القسم الثالث في أربعة أجزاء، وموسوعة الانحرافات الفقهية عند المتطرفين في ستة أجزاء، وموسوعة الفتاوى المؤصلة، وموسوعة الفتوى والعلوم الاجتماعية، تقديم الدكتور شوقي علام، ومسرد المهارات الإفتائية، ومعجم المفاهيم الإفتائية في ثلاث مجلدات، وكذلك نشرة جسور للتواصل بين دور الإفتاء في العالم، بالإضافة إلى نشرة دعم البحث الإفتائي لخدمة طلاب الماجستير والدكتوراه في مجال الفتوى والدراسات الإفتائية.









الدور الخارجي

وأما عن الدور الخارجي للدار فلم تغب عنه برغم تحيات السفر بسبب فيروس كورونا فقد برزت دار الإفتاء المصرية من خلال مشاركة فضيلة مفتي الجمهورية وعلماء دار الإفتاء في العديد من المحافل الدولية المهمة، حيث التقى فضيلته عددًا من زعماء العالم وقادة الرأي والفكر وصناع القرار، سواء عن طريق المقابلات المباشرة في الربع الأول من العام أو عن طريق منصة زووم.









وأصدرت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم التابعة لدار الإفتاء المصرية، والتي تُعد أكبر مظلة إفتائية تجمع لفيفًا من المفتين والهيئات الإفتائية شاملة تحت مظلتها ستين دولة حول العالم كتابًا تذكاريًّا باللغة الإنجليزية يوثق نجاحات الأمانة العامة خلال السنوات الخمس الماضية، والتي نحتفل هذه الأيام بمرور خمس سنوات على إنشائها.









الإرشاد الأسري

ونوَّه الفيلم الوثائقي إلى أن دار الإفتاء المصرية لم تغفل دورها المجتمعي المنوط بها، حيث عززت من دورها في مجال الإرشاد الأسري وتأهيل المقبلين على الزواج.











واستطاعت من خلال برنامج تأهيل المقبلين على الزواج أن تقدم للمتدربين معارف وخبرات تساعدهم في جميع أمور حياتهم الزوجية مع فريق متخصص من علماء الشريعة والنفس والاجتماع.











وقد خصصت الدار هذا العام ساعة بث مباشر لاستقبال الأسئلة المتعلقة بالمجال الأسري؛ لتقديم النصح والإرشاد في المجال الأسري؛ حيث يجلس أمين الفتوى جنبًا إلى جنب مع متخصص في علم النفس والاجتماع.









مكافحة التطرف

وفي مجال مكافحة التطرف، أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية حسبما عرض الفيلم الوثائقي أربعة وخمسين تقريرًا حول الفكر المتطرف، كما أصدرت الدار الدليل المرجعي لمكافحة التطرُّف في أكثر من ألف صفحة إلى جانب كتابها المهم حول التأسلم السياسي.









إنشاء وحدة للفتاوى القصيرة

‏‎وإيمانًا منها بدور الميديا، قامت دار الإفتاء المصرية بإنشاء وحدة للفتاوى القصيرة المصحوبة بالرسوم المتحركة "موشن جرافيك" واستخدامها في الرد على الأفكار المتطرفة بطريقة سهلة وجذابة، وقد أنتجت الوحدة خلال العام ٢٠٢٠ أكثر من ١٥٦ منتجًا من أفلام الرسوم المتحركة تناولت فيها عددًا من الأفكار المغلوطة التي ترددها جماعات الظلام ثم الرد عليها بمنهج علمي منضبط ودحضها بطريقة ميسرة قريبة للجميع.









المؤشر العالمي للفتوى

جاء إنشاء المؤشر العالمي للفتوى التابع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم انطلاقًا وإيمانًا منها بدور الفتوى في توجيه الرأي العام والسلوك الجماعي والفردي؛ من أجل تتبع ورصد الفتاوى الشاذة وتفنيدها والرد عليها، وقد جرى الانتهاء من نسخة المؤشر للعام 2020، برسم خريطة تحليلية دقيقة لما كان عليه خطاب الفتوى بالعالم هذا العام.









كان أبرزها قضايا الفتوى وكورونا والتنظيمات المتطرفة والإلحاد والإفتاء الإلكتروني وقضايا الإسلاموفوبيا، كما تم الانتهاء من مشروع "محرك البحث الإلكتروني للمؤشر العالمي للفتوى"، كأول محرك بحث متخصص في رصد وتتبع الفتاوى وتحليلها عالميًّا، ويعد النواة لأكبر قاعدة بيانات للفتوى المصنفة بالعالم.









البرنامج الإلكتروني

وأشار الفيلم الوثائقي إلى البرنامج الإلكتروني الذي تم إخراجه في شكل قاعدة بيانات ضخمة بعد تطويره وتحديثه لجمع ما صُنِّف في الفتوى وعلوم الإفتاء من كتب ورسائل علمية وأبحاث، وقد اشتمل على روابط صفحات التواصل الاجتماعي للمفتين ومواقع المؤسسات الرسمية على شبكة المعلومات وصفحات الويب المعنية بالإفتاء؛ مع تصنيف ذلك كله وتيسير البحث والعرض بما يخدم المتصدرين للإفتاء والباحثين.









وأوضح أن الأمانة العامة شرعت في تحويل هذا البرنامج لموقع إلكتروني تحت عنوان "مكتبة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم" ليتيح هذه الثروة العلمية في الفتوى والإفتاء للمستفيدين بشكل واسع، كما خططت لإضافة طائفة أخرى من المراجع والكتب التي تتصل بمجال العمل الإفتائي وإتاحة ذلك للباحثين عبر وسائل بحثية متطورة.









التخطيط الاستراتيجي

وأما الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي، فقد أولت دار الإفتاء المصرية كما عرض الفيلم الوثائقي في هذا العام لهما أهميةً خاصةً، فأنجزت خطة متكاملة للمرحلة القادمة مدعومة بوثيقة تفصيلية لهذه الخطة؛ من أجل ضمان استمرار الدار في أداء رسالتها كاملة مبنًى ومعنًى على أسس علمية سليمة وبنظام حوكمة يضمن لها الاستمرارية والكفاءة والانضباط.









خطة دار الإفتاء المستقبلية