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فن

بقسماط وكاميرا.. سر ابتسامة ابن الفنان عمر الشناوي

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:59 ص
عمر الشناوي و ابنه
عمر الشناوي و ابنه
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ندى فكري
نشر الفنان عمر الشناوي، صورة جديدة له مع ابنه وذلك  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق عمر الشناوى عليها قائلا: "هكذا أجعله يبتسم ببقسماطه وكاميرا".

يذكر أن أحدث أعمال عمر الشناوي، مسلسل "ليه لأ" وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.

ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف.

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