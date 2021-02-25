محافظ البحيرة: نعمل على توفير فرص عمل وسكن وحياة كريمة لكل مواطن

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن الهدف من المشروعات القومية العظيمة الارتقاء بمستوى المحافظة وتوفير فرص العمل، لافتا إلى أن المحافظة تمثل ربع سلة الغذاء بجمهورية مصر العربية، وتضم سياحة تاريخية وسياحات صغيرة ومتوسطة، بجانب الصيد والزراعة في كل المجالات.





وأضاف اللواء هشام آمنة، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن "المجتمع السكني الحرفي" مشروع فريد من نوعة في مصر، وسيكون بمثابة مجمع صناعي كبير، ويوفر فرص عمل كبيرة لشباب المحافظة.





وأشار محافظ البحيرة، إلى أن مشروع "المجتمع السكني الحرفي" يوفر 386 وحدة سكنية للشباب بمنطقة حوش عيسى، ويضم 209 ورش، بجانب 175 محلًا، ومولًا تجاريًا، بالإضافة لـ15 منطقة خدمية في المنطقة.





وتابع محافظ البحيرة أننا نعمل على توفير فرص عمل وسكن وحياة كريمة لكل مواطن، منوهًا إلى أن مبادرة حياة كريمة جري تنفيذها في محافظة البحيرة على 3 مراحل، تضمنت الأول 8 قرى وصلت تكلفتها لـ350 مليون جنيه، تضمنت الصرف والمدارس والملاعب الرياضية والوحدات الصحية.





وأكد محافظ البحيرة ، أن هناك مرحلة ثانية تتضمن 6 مراكز، إلى جانب عمل تنمية في 42 وحدة قروية في المحافظة، وسننفذ أكثر من 7 آلاف مشروع ضمن هذه المبادرة التي لاقت رضا كبيرًا جدًا من قبل المواطنين.