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حوادث

حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بسرقة حديد وفرامل من السكة الحديد بالشرقية

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:46 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
قررت نيابة قسم أول الزقازيق، حبس عاطل متهم بسرقة 3 قطع فرامل خاصة بعربات القطارات و5 حلق شباك تزن 80 كيلو جرامًا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تمكن الرائد أحمد حمدى، رئيس مباحث النقل والمواصلات، من ضبط "محمود ح" 35 سنة عاطل مقيم دائرة مركز الزقازيق، أثناء تواجده على أرصفة محطة قطارات الزقازيق، وقيامه بسرقة ثلاثة قطع فرامل زهر خاصة بعربات القطارات وخمسة حلق شباك خاصين بعربات القطارات تزن حوالى 80 كيلو جرامًا تقريبًا، وبحوزته سلاح أبيض.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7/39 أحوال قسم شرطة أول الزقازيق لسنة 2021، وبالكشف على المتهم تبين سابقة اتهامه فى قضايا سرقة، وتمت إحالته إلى نيابة قسم أول الزقازيق.
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