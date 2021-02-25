أسوان.. تسجيل أكثر من 60% من المواطنين بمنظومة التأمين الصحى الشامل.. فيديو

قال الدكتور محمد السيد، مدير الإدارة الصحية بكوم أمبو، إنه تم تنفيذ 8 قوافل شهرية تغطى نسبة كبيرة من المنطقة وتساعد فى الكشف على المواطنين فى مناطق العجز التى لا تصل اليها ولا تتوفر فيها المنشآت الطبية، لافتًا إلى أن هناك ترددا على القوافل الطبية بشكل كبير خاصة وأن معظم القوافل تضم كل التخصصات الموجودة وتخدم جميع المواطنين بشكل مجانى.





وأضاف خلال لقاء خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المستشفيات فى أسوان استعدت لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 24 وحدة صحية، كما أنه تم تسجيل أكثر من 60% من المواطنين ما يعادل من 290 ألف مواطن فى كوم أمبو.





وتابع أن نسبة إنشاء المستشفيات التى ستدخل التأمين الصحى الشامل أكثر من 90%، منوهًا بأن مديرية الشئون الصحية تعمل على تغطية كل مناطق محافظة أسوان.



