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توك شو

فى ذكري رحيله.. ما الذى وصّى به مبارك قبل الوفاة؟

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:54 م
الرئيس الراحل حسني
الرئيس الراحل حسني مبارك
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البهي عمرو
تحل اليوم ذكرى وفاة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، الذى ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، الى أن تنحى في 11 فبراير 2011.


ونشر علاء مبارك نجل الرئيس الراحل فى هذا اليوم  فيديو لوالده من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".


وقال الرئيس السابق الراحل محمد حسنى مبارك فى الفيديو " لعل حديثي لحضراتكم اليوم وهو آخر ما أتحدث به لبنى وطنى قبل أن ينتهي العمر يحين الأجل وأوارى فى تراب مصر الطاهر انني، وقد اقترب العمر من نهايته أحمد الله، مرتاح الضمير أن قضيتي مدافعا عن مصر ومصالحها وأبنائها حربا وسلاما".


وتابع: "وإننى بخبرة السنين أقول لكل مصري ومصرية حافظوا على وحدة الوطن والتفوا حول قيادته وانتبهوا لما يحدق بالوطن من أخطار وما يحاك له من مخططات ومؤامرات، إن مصر امانة فى اعناقكم فاحفظوها وارعوا عهدها واحملوا رايتها وامضوا بها إلى الأمام، حمى الله مصر ورعاها وأعلى رايتها وحمى شعبها الأبي الأصيل".

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