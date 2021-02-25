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أخبار العالم

كريستيانو رونالدو يستمتع بالعطلة مع صديقته وأطفاله

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:04 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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محمد بدران
نشر النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم لاعب نادي يوفنتوس الايطالي صورة جديدة برفقة صديقته جورجينا وأطفاله الصغار، ووضح عليه الاستمتاع بالعطلة .


وكتب كريستيانو رونالدو عبر حسابه على "انستجرام" قائلًا "لحظات ثمينة! 🙏🏽❤️ # مباركة # حب # العائلة".


وكان رونالدو حرز الهدف رقم 760 في مسيرته بشباك نابولي، خلال فوز اليوفي بلقب كأس السوبر الإيطالية عقب التفوق على نادي الجنوب بهدفين نظيفين.


رونالدو تجاوز منذ وقت قريب رقم الأسطورة البرازيلي بيليه، الذي سجل 757 هدفا خلال مسيرته الكروية، منها 688 هدفا على مستوى الأندية مع سانتوس وكوزموس، و77 هدفا مع منتخب البرازيل.


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