برلماني يطالب وزير التعليم بإعادة الـ36 ألف معلم لعملهم لسد العجز

طالب النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى باتخاذ قرار بعودة الـ36 ألف معلم الذين سبق لهم العمل بالوزارة خاصة أن هناك عجزًا كبيرًا فى المعلمين بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية.





كما طالب "قورة" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزيرى التربية والتعليم والتعليم الفنى والمالية لاتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بعودة هؤلاء لعملهم على أن يتولى الدكتور محمد معيط وزير المالية تدبير جميع الموارد المالية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لضمان عودة الـ 36 ألف معلم للعمل، مؤكدًا أن هؤلاء المعلمين كانت حياتهم الاجتماعية قد استقرت بعد تعيينهم كمعلمين بالتربية والتعليم لدرجة أن غالبيتهم تزوجوا ولديهم أولاد.





ووجه النائب حديثه للدكتور طارق شوقى قائلً : يامعالى الوزير أن هؤلاء المعلمين ليس أمامهم أى فرص للعمل سوى العودة إلى مدارسهم فأرجو الإسراع فى اتخاذ خطوات تنفيذية على أرض الواقع وإعلان التوقيتات الزمنية ال 36 ألف معلم الذين سبق لهم العمل بالوزارة، خاصة أن هؤلاء المعلمين تم تدمير أوضاعهم الاجتماعية بعد أن استقرت .. كما انك يامعالى الوزير لديك علم كامل بالعجز الصارخ فى المعلمين على مستوى الجمهورية .. أرجوك اتخذ قرارا عاجلا اليوم وليس غدا باعادة هؤلاء المعلمين ".