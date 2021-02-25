وزير النقل: توسيع الرقعة الزراعية وفتح فرص عمل جديدة لأهالي ديروط.. فيديو

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل إن محور ديروط مشروع تنموى يربط شرق النيل بغربه ، ومن 22 محورا يتم تنفيذها فى مصر، منها 14 فى الصعيد فقط.





وأضاف الوزير خلال لقاء على هامش جولته بديروط: نعمل من أجل الوصول لمناطق التنمية الصناعية والزراعية والسكنية حتى يكون هناك تحرك بسهولة ويسر للمواطنين.





وتابع وزير النقل أن المحور طوله عندما يكتمل 15 كيلو من الطريق الزراعي الغربي بالشرقى ويعبر من خلاله المناطق الزراعية والمناطق الكثيفة، مع مراعاة عدم قطع القرى والنجوع.



