كامل الوزير: تنمية الصعيد على رأس أولويات الدولة.. فيديو

محور ديروط ومحور أبو تيج مؤكدا متابعة الأعمال.





وأضاف الوزير خلال لقاء له على هامش متابعة أعمال إنشاء محور ديروط أن الهدف من زيارتنا هو المتابعة باستمرار للعمل بصعيد مصر وهو بالقلب فى اهتمامات الدولة والرئيس.





وتابع وزير النقل أن وزارة النقل تنفذ طريق الصعيد الصحراوى الغربي وسيتم تحويله من حارتين إلى 6 حارات من ضمنها 3 حارات سنفصل من خلالها سيارات النقل عن الملاكي لتقليل الحوادث وزيادة السرعات إضافة الى الطريق الصحراوي الشرقي الذي نعمل على رفع كفاءته.





وأشار الوزير إلى أن هناك مجموعة مشروعات يتم تنفيذها في صعيد مصر الذي نعمل على رفع كفاءته بشكل كبير.

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إننا نعمل في محافظة أسيوط على إنشاء محورين وهما