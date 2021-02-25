ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كامل الوزير: تنمية الصعيد على رأس أولويات الدولة.. فيديو

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:03 م
المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير وزير النقل
Advertisements
محمود محسن
قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إننا نعمل في محافظة أسيوط على إنشاء محورين وهما محور ديروط ومحور أبو تيج مؤكدا متابعة الأعمال.

وأضاف الوزير خلال لقاء له على هامش متابعة أعمال إنشاء محور ديروط أن الهدف من زيارتنا هو المتابعة باستمرار للعمل بصعيد مصر وهو بالقلب فى اهتمامات الدولة والرئيس.

وتابع وزير النقل أن وزارة النقل تنفذ طريق الصعيد الصحراوى الغربي وسيتم تحويله من حارتين إلى 6 حارات من ضمنها 3 حارات سنفصل من خلالها سيارات النقل عن الملاكي لتقليل الحوادث وزيادة السرعات إضافة الى الطريق الصحراوي الشرقي الذي نعمل على رفع كفاءته.

وأشار الوزير إلى أن هناك مجموعة مشروعات يتم تنفيذها في صعيد مصر الذي نعمل على رفع كفاءته بشكل كبير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير النقل يكشف تفاصيل تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي

وزير النقل يتفقد برج إشارات محطة قطارات ديروط.. صور

وزير النقل: إنشاء 14 محورا نيليا في الصعيد بتكلفة 18.5 مليار جنيه

خلال جولته بمحافظات الصعيد.. وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ محور ديروط التنموي على النيل.. واللمسات النهائية للمرحلة الأولى من طريق الصعيد الصحراوي الغربي

نقل البرلمان: مصر في المركز 28 عالميًا من حيث جودة الطرق

من بينها الصحراوي الغربي .. برلماني: مقرر الانتهاء من 28 كوبري ومحورا بشبكة طرق الصعيد

ترشيحاتنا

شميز فوق الركبة.. إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة جريئة

قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول.. 10 آلاف جنيه غرامة حيازة موبايل في اللجنة

إصابة المذيعة لينا شاكر بالسرطان .. تفاصيل

الأهلى يكشف لـ صدى البلد حقيقة عرض جالاتا سراى لضم أليو ديانج

محبون كُثر وأرقام على قبره.. 4 لقطات من إحياء الذكرى الأولى لوفاة مبارك

وفاة الفنان الكويتي ‎مشاري البلام بـ فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تكشف عن ملامح توسان 2022| صور

في عيد ميلادها الـ 26.. أجرأ إطلالات منى فاروق

بعد فستانها الأخير.. أجرأ إطلالات لـ ريم سامي