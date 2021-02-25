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رياضة

الفيفا يعلن براءة بيكنباور من رشاوى مونديال 2006

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:15 م
صدى البلد
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أحمد هاني
رفض الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" توقيع عقوبات على أسطورة بايرن ميونخ الألماني فرانز بيكنباور بسبب تقادم التقاضي في البلاغات التي تتعلق بدفع رشاوى للحصول على حق تنظيم كأس العالم 2006.

وقال "فيفا" في بيان رسمي له عبر موقعه الرسمي إن المادة 12 الخاصة بمدة التقاضي منحت بيكنباور تفادي أية عقوبات عليه بسبب المادة 12 من مدونة السلوكيات.

وجاء نص بيان فيفا كالتالي:

- قضت الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المُستقلة ببراءة بكنباور وتسافنسيجر وهورست فيما يتعلق بفساد كأس العالم 2006، بسبب سقوط الدعوى بالتقاضي، وفقًا للمادة 12 الخاصة بـ فيفا.

- القرار يأتي عقب إجراءات غرفة التحقيق التي بدأت في 22 مارس 2016، والتي أكدت أن بكنباور وتسافنسيجر وهورست قد انتهكوا المادة 27 من قانون التجارة الفيدرالية بشأن الرشوة والفساد فيما يتعلق بدفع مبلغ 10 ملايين فرنك سويسري لـ محمد بن همام في 2002.

- الدائرة القضائية رأت أن فترة التقادم الخاصة بالقضية لـ بيكنباور قد انتهت في عام 2012، وفي عام 2015 لـ تسافنسيجر وهورست.
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