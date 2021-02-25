ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل قراءة الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية شرط لصحتها ؟ .. الإفتاء تجيب

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:47 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة الفاتحة فى الصلاة واجبة بمعنى أن الصلاة تكون ناقصة لو لم تقرأ فيها الفاتحة إذا كانت هذه الصلاة سرية أو جهرية وهذا هو مذهب الشافعية.


وأضاف "عبد السميع"، فى إجابته عن سؤال «ما حكم قراءة المأموم خلف الإمام ؟»، أنه يجب على المصلى أن يقرأ بفاتحة الكتاب فى كل ركعة فى الصلاة حتى فى الصلوات السرية، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج ) أى ناقصة، وقال صلى الله عليه وسلم (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) وقال الله عز وجل فى قوله تعالى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}.


وأشار إلى أنه ذهب الحنفية والحنابلة والمالكية وجمهور الفقهاء إلى أن القراءة فى الصلاة الجهرية تختلف عن الصلاة السرية، فقالوا إن الصلاة الجهرية ينوب فيها الإمام عن المأموم وتصلح أن تكون قراءة الإمام قراءة للمأموم وبالتالى لا يكلف المأموم أن يقرأ الفاتحة فى هذه الصلوات وأخذوا بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) فلا يحتاج لقراءة بعد قراءة إمامه.


وتابع: أنه إن ترك الإمام للمأموم وقتا بين قراءة الفاتحة والسورة لأن يقرأ الفاتحة وقرأ فيكون خرج من الخلاف وأخذ بمذهب الشافعية ففعله صحيح فإن لم يترك له وقت ولم يستطع المأموم قراءة الفاتحة ففعله صحيح كذلك وتكون قراءة الإمام له قراءة، فقراءة الفاتحة خلف الإمام يجوز فيها كل شيء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام.. قولان للفقهاء والإفتاء تحسم

هل قراءة الفاتحة للمأموم واجبة في صلاة الجماعة؟

حكم قراءة الفاتحة للمأموم مع الإمام.. الإفتاء تحسم جدل الفقهاء

هل يجوز صلاة السنن جهرية أم كلها سرية؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

ترشيحاتنا

انقطاع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة غدا

وزير التعليم يزف بشرى سارة لطلاب المرحلة الثانوية بشأن امتحانات التابلت

محافظ بورسعيد يعلن عدة قرارات خاصة بالامتحانات وعودة الدراسة

في 5 دقائق .. علماء يكتشفون 3 مشروبات تدمر كورونا في الحلق

وفاة الفنان الكويتي ‎مشاري البلام بـ فيروس كورونا

الجماهير ترفض ظهوره بشدة.. هاشتاج "عمرو الجنايني بره الزمالك" يتصدر تويتر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستانها الأخير.. أجرأ إطلالات لـ ريم سامي

تجربة نحتية فريدة لـ باهر أبو بكر تثير جمهور الفن التشكيلي في أتيليه العرب

شميز فوق الركبة.. إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة جريئة