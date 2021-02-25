40 مليون جنيه حصيلة مزاد المهمل والبيوع بجمارك السويس

أقيمت أول أمس الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021 جلسة المزاد العلنى الخاصة ببضائع وسيارات جمارك السويس بصالة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط .







وخلال جلسة المزاد تم الآتى :





1- إجراء المزاد على عدد 150 لوط سيارات وبضائع عامة متنوعة .





2 - البيع النهائى لعدد 49 لوط سيارات عنهم عدد 54 سيارة بمبلغ قدره 7 ملايين و677 ألف جنيه .





3 - البيع النهائى لعدد 22 لوطا -عدد 18 حاوية + طرود بضائع عامة لأصناف متنوعة منها أقمشة / خيوط / ريسيفرات /خراطيم / لب عباد الشمس/ هدايا سبوع وخلافه من البضائع الجمركية وخلافه بمبلغ 12 مليونا و236 ألفا و 30 جنيها .





4- بلغ إجمالى عدد اللوطات المباعة الخاصة بجمارك السويس خلال الجلسة 71 لوطا بحصيلة إجمالية قدرها 19 مليونا و913 ألفا و30 جنيها.