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اقتصاد

40 مليون جنيه حصيلة مزاد المهمل والبيوع بجمارك السويس

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:05 م
صدى البلد
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محمد يحيي
أقيمت أول أمس الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021 جلسة المزاد العلنى الخاصة ببضائع وسيارات جمارك السويس بصالة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط .


وخلال جلسة المزاد تم الآتى :


1- إجراء المزاد على عدد 150 لوط سيارات وبضائع عامة متنوعة .


2 -  البيع النهائى لعدد 49 لوط سيارات عنهم عدد 54 سيارة بمبلغ قدره 7 ملايين و677 ألف جنيه .


3 - البيع النهائى لعدد 22 لوطا -عدد 18 حاوية + طرود بضائع عامة لأصناف متنوعة منها أقمشة / خيوط / ريسيفرات /خراطيم / لب عباد الشمس/ هدايا سبوع وخلافه من البضائع الجمركية وخلافه بمبلغ 12 مليونا و236 ألفا و 30 جنيها .


4- بلغ إجمالى عدد اللوطات المباعة الخاصة بجمارك السويس خلال الجلسة 71 لوطا بحصيلة إجمالية قدرها 19 مليونا و913 ألفا و30 جنيها.
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