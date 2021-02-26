تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ16 بالدوري الأوروبي

حسم 16 فريقا مقاعدهم بالدور المقبل من منافسات الدوري الأوروبي بعد تأهل معظم الفرق الكبري عدا مفاجأة خروج نابولي الإيطالي على يد غرناطة.





إليكم الفرق المتأهلة لدور الـ16 في الدوري الأوروبي

- توتنهام (إنجلترا)

- أياكس (هولندا)

- آرسنال (إنجلترا)

- مولده (النرويج)

- غرناطة (إسبانيا)

- رينجرز (إسكتلندا)

- شاختار دونستيك (أوكرانيا)

- فياريال (إسبانيا)





- ميلان (إيطاليا)





- روما (إيطاليا)





- يونج بويز (سويسرا)





- دينامو كييف (أوكرانيا)





- دينامو زغرب (كرواتيا)





- سلافيا براج (التشيك)





- أولمبياكوس (اليونان)



