مدير المساجد الحكومية بالأوقاف: طهارة القلب محور الدين.. فيديو

قال الشيخ محمد عيد كيلاني مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف إن طهارة الباطن هي سلامة القلب وهي محور الدين مؤكدا أنه ينبغي على الإنسان أن يكون بطهر ونقاء قلبي.





وأضاف كيلاني،خلال لقاء له ببرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد، أن أهل الجنة يوم القيامة سيكون لديهم هذه الميزة، مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى قال " ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين".





وتابع مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف أن طهارة القلب هي سلامة القلب تجاه كل الناس مؤكدا أن دعاء المؤمنين كذلك " ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم".



