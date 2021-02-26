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مدير المساجد الحكومية بالأوقاف: طهارة القلب محور الدين.. فيديو

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:55 ص
مدير عام المساجد
مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف
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محمود محسن
قال الشيخ محمد عيد كيلاني مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف إن طهارة الباطن هي سلامة القلب وهي محور الدين مؤكدا أنه ينبغي على الإنسان أن يكون بطهر ونقاء قلبي.

وأضاف كيلاني،خلال لقاء له ببرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد، أن أهل الجنة يوم القيامة سيكون لديهم هذه الميزة، مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى قال  " ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين".

وتابع مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف أن طهارة القلب هي سلامة القلب تجاه كل الناس مؤكدا أن دعاء المؤمنين كذلك "ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم".

وأشار كيلاني إلى أنه لا تصح اى عبادى الا بالطهارة مؤكدا أن الصلاة لا تصح الا ان تكون مؤديها طاهرا ونقيا فلو تمت صلاة 1000 ركعة بدون وضوء لا تصح ولا يكون لها قيمة".
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