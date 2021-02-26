حالة نادرة.. وفاة أحد الأطفال التوأم بعد ولادته المبكرة بشهرين .. صور

عاشت عائلة لاحظات صعبة من الحزن بسبب وفاة أحد أطفالها التوأم بعد شهرين فقط من ولادته المبكرة حيث كان يعانى من حالة مرضية نادرة نتج عنها مشاكل صحية مفاجئة.





ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية علمت عائلة الطفل بوجود مشاكل صحية عنده قبل ولادته تتعلق بأن كليته اليسرى كانت غير طبيعية لكن كان لديهما أمل في تحسن وضعه الصحي.





ووجد المسعفون عند ولادة طفليها التوأم قبل أوانهما بتسعة أسابيع صعوبة في التقاط نبضات قلب أحدهما على جهاز المسح مما تطلب وضعه في حضانة بمجرد ولادته لوضع أنبوب تنفس له.









عانى الطفل من صعوبة الاتصال بين المريء والقصبة الهوائية ممن تطلب نقله إلى مستشفي أخرى و بعد ستة أيام فقط من نقله خضع الطفل لعملية جراحية لمحاولة إصلاح ثقب في القصبة الهوائية.





وشخص الطفل بإصابته بتسرب الكيلوس، وهي حالة نادرة تتسرب فيها السوائل بين الرئة وجدار الصدر مما يسبب تراكم للسوائل وألم في الصدر وصعوبات في التنفس، وبالنسبة لهذا الطفل أثرت لديه على وظائف الكلى وتدهورت حالته و توفى.



