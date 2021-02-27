ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الدولار بـ 15.73 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 27 فبراير

السبت 27/فبراير/2021 - 08:07 ص
دولارات
دولارات
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت 27 فبراير 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا:

أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم

سجل سعر اليورو 19 جنيها للشراء و19.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترلينى 22.07 جنيه للشراء و22.30 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 17.31 جنيه للشراء و 17.40 جنيه للبيع.

واستقرت كورنا سويدية 1.88 جنيه للشراء و1.91 جنيه للبيع.

أسعار العملات الآسيوية

سجل ين يابانى نحو 14.71 جنيه للشراء و 14.86جنيه للبيع.

وبلغ اليوان الصينى عند 2.42 جنيه للشراء و2.44 جنيه للبيع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الدولار بــ15.66 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الأسبوع

الدولار يسجل 15.76 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 29-1-2021

الدولار بـ15.66 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

الدولار بــ15.64 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية خلال مستهل التعاملات

الدولار يسجل 15.62 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 8-2-2021

الدولار يتراجع 4 قروش في أسبوع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 12-2-2021

ترشيحاتنا

الموهبة التلقائية.. شاهد نرمين الفقي برفقة إنعام سالوسة

25 دعاء قبل الامتحان يساعدك على الفهم والحفظ والتركيز وعدم النسيان.. ردده عند أذان الفجر

بايدن لإيران: أحذروا لن تفلتوا من العقاب

هيثم عرابي: فرجاني ساسي لن يجدد عقده مع الزمالك

غدا.. قطع المياه عن العمرانية الشرقية والغربية لمدة 8 ساعات.. اعرف السبب

وسائل إعلام: إيران تأوي زعيم تنظيم القاعدة الجديد

Advertisements

بعد يومين من زفافها.. وفاة عروس بسبب مرض نادر

الأكثر خطورة.. ما لا تعرفه عن سلالة الشيطان من فيروس كورونا

رومانسى وبيغنيلى لحد دلوقتى.. شيرين رضا تكشف عن أسرار علاقتها بـ الهضبة

الزمالك يرد على جالاتا سراي ويكشف تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد

غدا.. قطع المياه عن العمرانية الشرقية والغربية لمدة 8 ساعات.. اعرف السبب

رغم سنوات من دفن الموتى.. شاهد القبر يدفن حانوتيا حيًا أسفل حجارته| صور

الثلاثاء يوم الأمجاد البطولية.. تعرف على أصل تسمية أيام الأسبوع ولأي عصر تعود

اليمن: صيانة ناقلة النفط صافر لم تعد كافية لإيقاف الكارثة

بسعر خرافى.. سامسونج تطلق رسميا هاتف Galaxy A32 4G.. سعر ومواصفات

لقيت ماما بتتقتل في التليفزيون.. نجم واما يروي حكايات طريفة لوالدته.. أول ظهور للفنانة عفاف حمدي مع ابنها نادر حمدي وزوجته سارة

ندفع قيمة عقده بالكامل.. الزمالك: راتب فرجاني ساسي أكثر من ضعف أعلى لاعب في مصر

معايشة مش احتراف.. هيثم عرابي يكشف عن عرض إيطالي وهمي للاعب الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد يومين من زفافها.. وفاة عروس بسبب مرض نادر

رغم سنوات من دفن الموتى.. شاهد القبر يدفن حانوتيا حيًا أسفل حجارته| صور

إيطالي يهدد بتفجير مستشفى إنجليزي مقابل 10 ملايين استرليني