الدولار بـ 15.73 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 27 فبراير

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت 27 فبراير 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي المصري.
وسجل سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.
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أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم
سجل سعر اليورو 19 جنيها للشراء و19.25 جنيه للبيع.
وسجل سعر الجنيه الإسترلينى 22.07 جنيه للشراء و22.30 جنيه للبيع.
وسجل الفرنك السويسرى 17.31 جنيه للشراء و 17.40 جنيه للبيع.
واستقرت كورنا سويدية 1.88 جنيه للشراء و1.91 جنيه للبيع.
أسعار العملات الآسيوية
سجل ين يابانى نحو 14.71 جنيه للشراء و 14.86جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.42 جنيه للشراء و2.44 جنيه للبيع.