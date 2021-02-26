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الطب الوقائي يكشف تفاصيل تطعيم شلل الأطفال الجديد

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:01 م
تطعيم شلل الأطفال
تطعيم شلل الأطفال
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حمزة شعيب
كشف الدكتور  علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، تفاصيل أنشطة الوزارة للحفاظ علي مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وقال عيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدم برنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:"  المبادرة التي أطلقتها الوزارة مؤخرا لتطعيم الأطفال ستبدأ من 28 فبراير وتستمر حتى 3 مارس، وتهدف الوزارة بها إلى زيادة التطعيمات الخاصة بشلل الأطفال لضمان مستوى أعلى من الوقاية لهم".

وتابع عيد:" في المعتاد بيتم تطعيم الأطفال بعدد 7 جرعات بالتطعيم الفموي منذ الولادة وحتى سن العام ونصف العام، لكن التطعيم الجديد بات حاليا ثنائي التكافؤ بعد تعديله من قبل منظمة الصحة العالمية.

ونوه بأنّ مصر أعلنت عام 2006 خلوها من مرض شلل الأطفال بشكل كامل من قبل الجهات المعنية، وآخر حالة شلل أطفال جرى تسجيلها في مصر تعود للعام 2004.
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