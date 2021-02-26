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أخبار العالم

خسائر فادحة.. حريق هائل بالسودان

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:12 م
حريق - ارشيفي
حريق - ارشيفي
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محمود نوفل
نشبت النيران فى ورش نجارة بالمنطقة الصناعية بأم درمان حيث تسببت في خسائر فادحة بحسب صحيفة اليوم التالي السودانية .

وأفادت الصحيفة السودانية أن قوات  الدفاع المدني بولاية الخرطوم تحركت علي الفور حيث نجحت في السيطرة على الحريق الذي شب بورش للنجارة بالمنطقة الصناعية أم درمان

وبدوره اشار اللواء شرطة عثمان عطا مدير الدفاع المدنى بولاية الخرطوم في تصريحات صحفية له، أنه وفور تلقى البلاغ تم تحريك (6 ) عربات اطفاء وإمداد بأطقمها الفنية المختصة و التى تعاملت بالسرعة اللازمة وقامت بفصل الحريق فى ورش النجارة عن بقية المنطقة لمنع إنتشاره للمواقع والمناطق المجاورة. 

وأضاف أن أسباب الحريق تعود الى ماس كهربائي حيث تمت السيطرة على الوضع وإخماد  الحريق تماما وإتخاذ الإجراءات القانونية بدائرة الإختصاص.
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