فرسان مصر.. كريم الزغبي ومحمد طاهر زيادة يحققان ذهبية وفضية بطولة sun shine 4 stars بإسبانيا

واصل فرسان منتخب مصر، تحقيق الإنجازات في البطولات الدولية المشاركين بها خلال الفترة الحالية وحقق كريم الزغبي ومحمد طاهر زيادة المركزين الأول والثاني في بطولة sun shine 4 stars بإسبانيا





وحقق كريم الزغبي المركز الأول والميدالية الذهبية وحقق محمد طاهر زيادة المركز الثاني والميدالية الفضية بعد منافسة شرسة مع فرسان اوروبا المميزين والمصنفين دوليا حيث تعتبر بطولة sun shine 4 stars بإسبانيا من أهم بطولات الفروسية في العالم وتقام على سبع جولات يتم خلالها تحديد بطل لكل جولة.





وأشاد مجلس إدارة اتحاد الفروسية برئاسة المهندس هشام حطب بمستوى فرسان مصر والنتائج التي تتحقق خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن النتائج الحالية نتيجة خطة تم وضعها منذ سنوات من أجل تحسن وتطوير نتائج الفروسية المصرية ، وتجهيز فرسان مصر لخوض البطولات الدولية والمنافسة عليها ، والفترة الحالية نجني ثمار ما تم خلال الفترة الماضية ، وهناك مزيد من الانجازات التي نتطلع لها مستقبلا.





وتأتي انتصارات منتخب الفروسية في البطولات الدولية ضمن الاستعدادات لخوض نهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.