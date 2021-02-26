مات أثناء تأدية عمله.. وكيل الصحة بالشرقية يشارك في جنازة مراقب صحي

شارك الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في تشييع جنازة عبد السلام عبد الحميد عبد الكريم المراقب الصحي بالإدارة الصحية بأبو حماد، وذلك بمسقط رأسه بمدينة أبو حماد، والذي وافته المنية صباح اليوم أثناء تأدية عمله بمكتب صحة أبو حماد.

وقدم وكيل الوزارة واجب العزاء لأهل المتوفى، داعيًا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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وفي سياق اخر اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة على إستعدادات المديرية لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي ستبدأ فعاليتها يوم الأحد الموافق 28 فبراير وعلي مدار أربعة ايام لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم حتي 5 سنوات وذلك للحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة المجتمعية للأطفال .

أضاف المحافظ أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ولتحقيق المستهدف منها ، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى كل مكان داخل محافظة الشرقية.

ومن جانبه أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة استعداد المديرية لبدء فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والمقرر إنطلاق فعالياتها علي مستوي المحافظة، بداية من يوم الأحد القادم ٢٨ فبراير وتستمر لمدة ٤ أيام وذلك من خلال فرق طبيه مدربة وجاهزة، مؤكدا توافر المستلزمات اللازمة للحملة، وتوزيع الطعوم، ووضع خطة عمل للفرق الطبية الثابتة، والفرق المتحركة، واطلاق الحملات الدعائية للحملة، ولصق البوسترات والبنرات، بما يساهم في تحقيق أهداف الحملة، ووصول الخدمة لجميع الأطفال المستهدفين، والقضاء علي شلل الأطفال نهائيا.

أوضح وكيل وزارة الصحة أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف تطعيم ١١٩٥٤٩٠ طفل علي مستوي المحافظة من عمر يوم وحتي خمس سنوات من المصريين وغير المصريين، مشيرًا إلى أنه تم تدريب ٢٤٠١ فريق طبي للقيام بتنفيذ الحملة منهم ٥٠١ فريق ثابت بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وعدد ١٩٠٠ فريق متحرك، مقسمين إلي ٦١٤ فريق بالحضر، وعدد ١٧٨٧ بالريف، , لافتا إلي أنه التشديد علي جميع الفرق بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل.