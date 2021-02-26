صراع الصدارة يشتعل.. تعرف على نتائج مباريات اليوم في كرة اليد

أقيمت مساء اليوم الجمعة مباريات الجولة السابعة من المرحلة الثانية من دوري المحترفين لرجال كرة اليد، وجاءت النتائج كالتالي:
فوز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 23/29
فوز هليوبوليس على الزهور بنتيجة 27/37
فوز الأوليمبي على الطيران بنتيجة 18/27
فوز الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 25/29
فيما جاءت نتائج دوري المحترفين رجال مرحلة البقاء كالتالي:
فوز سموحة على بورسعيد بنتيجة 25/31
فوز الشمس على اسيوط الرياضي بنتيجة 25/31
فوز اصحاب الجياد على البنك الأهلي بنتيجة 22/23
فوز حدائق الاهرام على بترول اسيوط بنتيجة 21/23
وفي دوري مرتبط محترفين 2002 فاز الزمالك على الشمس بنتيجة 25/31.
وفي منافسات دوري عمومي سيدات
فاز الزمالك على منوف الرياضي بنتيجة 18/32.