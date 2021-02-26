صراع الصدارة يشتعل.. تعرف على نتائج مباريات اليوم في كرة اليد

أقيمت مساء اليوم الجمعة مباريات الجولة السابعة من المرحلة الثانية من دوري المحترفين لرجال كرة اليد، وجاءت النتائج كالتالي:





فوز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 23/29

فوز هليوبوليس على الزهور بنتيجة 27/37

فوز الأوليمبي على الطيران بنتيجة 18/27

فوز الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 25/29









فيما جاءت نتائج دوري المحترفين رجال مرحلة البقاء كالتالي:

فوز سموحة على بورسعيد بنتيجة 25/31

فوز الشمس على اسيوط الرياضي بنتيجة 25/31

فوز اصحاب الجياد على البنك الأهلي بنتيجة 22/23

فوز حدائق الاهرام على بترول اسيوط بنتيجة 21/23





وفي دوري مرتبط محترفين 2002 فاز الزمالك على الشمس بنتيجة 25/31.





وفي منافسات دوري عمومي سيدات

فاز الزمالك على منوف الرياضي بنتيجة 18/32.