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رياضة

صراع الصدارة يشتعل.. تعرف على نتائج مباريات اليوم في كرة اليد

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:24 م
صدى البلد
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محمد سمير
أقيمت مساء اليوم الجمعة مباريات  الجولة السابعة من المرحلة الثانية من دوري المحترفين لرجال كرة اليد، وجاءت النتائج كالتالي: 

فوز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 23/29
فوز هليوبوليس على الزهور بنتيجة 27/37
فوز الأوليمبي على الطيران بنتيجة 18/27
فوز الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 25/29


فيما جاءت نتائج دوري المحترفين رجال مرحلة البقاء كالتالي: 
فوز سموحة على بورسعيد بنتيجة 25/31
فوز الشمس على اسيوط الرياضي بنتيجة 25/31
فوز اصحاب الجياد على البنك الأهلي بنتيجة 22/23
فوز حدائق الاهرام على بترول اسيوط بنتيجة 21/23

وفي دوري مرتبط محترفين 2002 فاز الزمالك على الشمس بنتيجة 25/31.

وفي منافسات دوري عمومي سيدات 
فاز الزمالك على منوف الرياضي بنتيجة 18/32.
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