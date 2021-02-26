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توك شو

فى أول حلقات برنامج أنا واختى .. هشام عباس: فترة التسعينات الانطلاقة وبداية شهرتى

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:51 م
هشام عباس
هشام عباس
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أسامة علي
قال الفنان هشام عباس، إن فترة التسعينات يعتبرها فترة الانطلاق له وبداية شهرته، ثم تلتها فترة الألفينات.

وأضاف هشام عباس خلال استضافته ببرنامج " أنا واختى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،تقديم اسما وهبة، أن الأغانى القديمة له ولغيره من الفنانين تصنع حالة خاصة عند سماعها حاليا. 

ولفت عباس إلى أن خلال فترة التسعينات، أجرى العديد من المقابلات مع أهم الملحنين، والكثير من الحفلات وغنى هشام عباس خلال استضافته باقة من أروع أغاني التسعينات. 

وطرح النجم هشام عباس، أغنيته الجديدة "هتعمل إيه" مع اللون الرومانسي والعاطفي، والتى تقول كلماتها :"هتعمل إيه فى واحد كل أمله انه يكون يوم ليك.. واحد كل ما يفكر يفكر فيك.. وعارف إن أحلامه حاتكمل بيك".

أغنية "هتعمل إيه" من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى وسام عبدالمنعم ومن إنتاج شركة "مزيكا" وتم طرحها على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية.


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