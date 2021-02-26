عمرو القطامي: مشاريع التنمية العملاقة تغير وجه الحياة في الوطن

قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، إن إشادة الاتحاد البرلماني الدولي بالتجربة المصرية في مجال مكافحة الإرهاب بسيناء، ووصفها بالناجحة للغاية ودعوة مختلف دول العالم للاستفادة منها، تأكيد على نجاح مصر في مواجهة الإرهاب وفي إنهاء المخاطر المحدقة على الأمن القومي المصري وفي الوقت نفسه تعزيز حقوق الإنسان في الوطن.





وشدد القطامي، أن قضية الإرهاب ليست سهلة، ولا بد من العمل على مواجهتها من خلال التعليم وتثقيف الشباب، والعمل على السيطرة على البؤر والخلايا الإرهابية لعدم انتقالها من مكان لآخر، وهو ما نفذته مصر بدقة، بجانب الجهد الدفاعي والأمني الهائل في تتبع ارتباط هذه الشبكات الإرهابية بجماعة الاخوان وتتبع تمويلها ودعمها طوال السنوات الماضية والتصدي لها بكل قوة.



