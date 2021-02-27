كيفية الحفاظ على فرامل السيارة من التلف

فرامل السيارة تعتبر من أهم عناصر الأمان لأنها الجزء المسؤول عن تقليل السرعة لتفادي الاصطدام بالأجسام وإيقاف السيارة حال التعرض إلى أي موقف طارئ أثناء القيادة مما يحافظ على سلامة السيارة وسلامة الركاب.
3– تغيير تيل الفرامل حال تلفه أو انتهاء عمره الافتراضي للحفاظ علي الطنابير .
4– اترك مسافة كافية بين سيارتك والسيارة الأمامية أثناء القيادة حتى لا تضطر للضغط بعنف على الفرامل .
5– فحص الطنابير بصورة منتظمة للتأكد من عدم تأكلها أو اعوجاجها .
6– احذر غسل السيارة بعد الانتهاء من السير لمسافة طويلة والانتظار حتى تبرد، لأن الطنابير تكون ساخنة، وتعرضها للمياه أثناء الغسل وهي ساخنة يؤدي إلى اعوجاجها .
تعطل الفرامل يعتبر تهديد كبير لأمن وسلامة الركاب، ويعرض السيارة لخطر الحوادث أو الانقلاب احيانا في بعض الأحوال لا قدر الله، وفي هذا السياق نعرض عليكم نصائح هامة للحفاظ عليها من التلف والأعطال.
كيفية الحفاظ على الفرامل :
1– عدم خرط الطنابير الفرامل أكثر من مرة حتى لا تضعف منظومة الفرامل .2– عدم الضغط المتواصل على دواسة الفرامل في حال السير في المنحدرات .
3– تغيير تيل الفرامل حال تلفه أو انتهاء عمره الافتراضي للحفاظ علي الطنابير .
4– اترك مسافة كافية بين سيارتك والسيارة الأمامية أثناء القيادة حتى لا تضطر للضغط بعنف على الفرامل .
5– فحص الطنابير بصورة منتظمة للتأكد من عدم تأكلها أو اعوجاجها .
6– احذر غسل السيارة بعد الانتهاء من السير لمسافة طويلة والانتظار حتى تبرد، لأن الطنابير تكون ساخنة، وتعرضها للمياه أثناء الغسل وهي ساخنة يؤدي إلى اعوجاجها .
7– عدم إهمال الصيانة الدورية لمنظومة الفرامل، وفحص زيت الفرامل بشكل منتظم وتزويده عند نقصانه .
8- تجنب تزويد زيت الفرامل بأي سائل اخر غير مطابق لمواصفات ومعايير الكبح الموصى بها عالميا أو موصى بها لسيارتك من قبل الشركة المصنعة لها .