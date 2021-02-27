كيفية الحفاظ على فرامل السيارة من التلف

تعطل الفرامل يعتبر تهديد كبير لأمن وسلامة الركاب، ويعرض السيارة لخطر الحوادث أو الانقلاب احيانا في بعض الأحوال لا قدر الله، وفي هذا السياق نعرض عليكم نصائح هامة للحفاظ عليها من التلف والأعطال.







كيفية الحفاظ على الفرامل :



1– عدم خرط الطنابير الفرامل أكثر من مرة حتى لا تضعف منظومة الفرامل .

7– عدم إهمال الصيانة الدورية لمنظومة الفرامل، وفحص زيت الفرامل بشكل منتظم وتزويده عند نقصانه .

8- تجنب تزويد زيت الفرامل بأي سائل اخر غير مطابق لمواصفات ومعايير الكبح الموصى بها عالميا أو موصى بها لسيارتك من قبل الشركة المصنعة لها .

