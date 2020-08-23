حيل بسيطة تجنبك ارتفاع درجة حرارة فرامل سيارتك وتلفها

من اكثر الاشياء المزعجة التي تواجة قائد السيارة هو ارتفاع درجة حرارة الطنابير والفرامل خصوصا عند نزول السيارة من اعلي كوبري او منحدر لانة في هذة اللحظة يزيد استخدام الفرامل لتقليل سرعة السيارة





ايضا السيارات الاوتوماتيك تعتمد بشكل كبير علي الفرامل لتقل سرعتها و اصحابها يعانون من هذة المشكلة بشكل واضح و يلاخظ الكثير ان الفرامل ضعيفة ولا تستجيب .





عند ملاحظة هذة المشكلة يجب علي السائق ان يتدراك الموقف و يستخدم الفتيس المانيوال في تقليل سرعة السيارة ليتجنب استخدام الفرامل حتي يقوم بحل المشكلة .





فعلي سبيل المثال يقوم السائق بو ضع الغيار على الثاني أو الثالث، عند النزول من المنحدرات مما يجعل القائد لا يضطر لأستخدام الفرامل خصوصا صيفا و في درجات الحرارة العالية .





و عند قيادة سيارة بفتيس اوتوماتيك يمكن للقائد ان يلجاء لزر Hold لانة عند الضغط عليه يقوم بتثبيت السرعة على حد معين، مما يساعد على عدم الضغط المتكرر على الفرامل حتي يقوم السائق بحل المشكلة .



