AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

خطورة تلف المساعدين علي ثبات السيارة

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:22 ص
خطورة تلف المساعدين
خطورة تلف المساعدين علي ثبات السيارة
Advertisements
اشرف عطية
مساعدين السيارة تعتبر من اهم وسائل الامان في السيارة بعد الاطارات و تلفها قد يكلفك حياتك و يعرضك للحوادث الكبيرة لا قدر الله لذلك يجب الاهتمام بها و فحصها بشكل دوري . 

تقوم المساعدين بحمل السيارة طوال الوقت حتي اثناء توقفها و تقوم بمساعدة السيارة ايضا علي التوقف بشكل اسرع و في مسافة الفصر لتفادي الاصطدام بالأشياء قدر المستطاع 

من ابز الاشياء التي تقوم بها المساعدين هو مساعدة السيارة علي السير في مسارها الطبيعي و الحفاظ علي الاطارات من التأكل المبكر و تخافظ ايضا علي جسم السيارة من اسفل و تجنبة الاحنكاك المباشر بالمطبات. 

حودة مساعدين السيارة يعزز من ثباتها علي الطريق و خصوصا في المناورات فيجعلها ملتصقة بالأرض بشكل افضل و يساعد الانظمة علي العمل بشكل جيد و ابرزها نظام الكبح المانع للانغلاق ABS.

لذلك يجب علي قائد السيارة ان يقوم بفحص الامساعدين بشكل دوري و تغغيرها ان لزم الامر و تجنب السير بها تالفة خصوصا المساعدين الخلفية لأنها تلعب دور محوري في ثبات السيارة لانها تكون خفيفة من الخلف و في حاجة لأشياء تدعم ثباتها. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف علي الأضرار الناتجة عن المطبات

طرق فحص مساعدين السيارة بنفسك وبدون فني

كيف تطيل عمر فرامل السيارة ؟

احذر.. 7 أضرار تلحق بسيارتك بسبب «المطبات»

متى يجب ترصيص الإطارات وما هي فوائده؟

علامات تلف مقصات السيارة وطرق العلاج

ترشيحاتنا

وكيل صحة الغربية: السيسي وافق على تعيين زوجة المواطن المصاب بالسمنة المفرطة

وحشتوني .. هالة صدقي برفقة الهام شاهين و يسرا من خطوبة ابنة مدحت العدل

أخبار الأهلي.. قلق في القلعة الحمراء قبل القمة.. فايلر يعلن قائمة الفريق.. نتيجة مسحة كورونا.. والصفحة الرسمية تستفز الزمالك

مصطفي يونس: طول عمري بحب الزمالك

الحقيقة وراء وجوب تسخين السيارة قبل التحرك بها

تركه مشرفًا وعاد إليه رئيسًا.. أول من صلى في ثالث أكبر مسجد في العالم بعد افتتاحه| صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماسك النشا.. لتوحيد وتفتيح البشرة

ترامب يعتدي على صغار الدببة.. صفقة أمريكية خطيرة تهدد البيئة

طريقة تحضير التومية فى المنزل