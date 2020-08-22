خطورة تلف المساعدين علي ثبات السيارة

مساعدين السيارة تعتبر من اهم وسائل الامان في السيارة بعد الاطارات و تلفها قد يكلفك حياتك و يعرضك للحوادث الكبيرة لا قدر الله لذلك يجب الاهتمام بها و فحصها بشكل دوري .





تقوم المساعدين بحمل السيارة طوال الوقت حتي اثناء توقفها و تقوم بمساعدة السيارة ايضا علي التوقف بشكل اسرع و في مسافة الفصر لتفادي الاصطدام بالأشياء قدر المستطاع





من ابز الاشياء التي تقوم بها المساعدين هو مساعدة السيارة علي السير في مسارها الطبيعي و الحفاظ علي الاطارات من التأكل المبكر و تخافظ ايضا علي جسم السيارة من اسفل و تجنبة الاحنكاك المباشر بالمطبات.





حودة مساعدين السيارة يعزز من ثباتها علي الطريق و خصوصا في المناورات فيجعلها ملتصقة بالأرض بشكل افضل و يساعد الانظمة علي العمل بشكل جيد و ابرزها نظام الكبح المانع للانغلاق ABS.





لذلك يجب علي قائد السيارة ان يقوم بفحص الامساعدين بشكل دوري و تغغيرها ان لزم الامر و تجنب السير بها تالفة خصوصا المساعدين الخلفية لأنها تلعب دور محوري في ثبات السيارة لانها تكون خفيفة من الخلف و في حاجة لأشياء تدعم ثباتها.



