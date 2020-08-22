تعرف على علاقة الإطارات باستهلاك البنزين في السيارة



العديد من سائقي السيارات لديهم اعتقاد سائد بأن الإطارات الكبيرة تساعد السيارة على تخفيض استهلاك الوقود، ولكن أكد خبراء السيارات أن هذا الاعتقاد لا أساس له من الصحة.









ولكن توجد علاقة وطيدة بين الإطارات واستهلاك البنزين في السيارة لأن جودة الإطار تساعد السيارة على تخفيض استهلاك الوقود وحتى قياس الجنوط ووزنها وطبيعة الأرض التي تسير عليها السيارة، كل هذه الأمور تحدد نسبة استهلاك السيارة للوقود.





وكما نعلم أن استبدال إطارات السيارة بإطارات أكبر يجعل المحرك يبذل مجهودا أكبر ليحرك السيارة، مما يعني أنه سيحتاج لكمية بنزين أكبر ليستطيع توليد الطاقة اللازمة لتحريك السيارة.











لكن يجب على قائد السيارة التأكد من بطاقة الطاقة الملصقة على الإطار، فتوجد إطارات تستهلك بنزينا أقل من قرينتها بفضل المواد المستخدمة في التصنيع.





والسبب وراء اختلاف استهلاك الإطارات للوقود هو مقاومة الإطار للدوران، فكلما زادت مقاومة الإطار زاد الجهد المبذول من المحرك وزاد استهلاك البنزين، وكلما قلت مقاومة الإطار للدوران قلت الطاقة المطلوبة لتحريك السيارة ومن ثم قل استهلاك البنزين.



