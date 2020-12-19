احذر منها.. أسباب تؤدي لضعف فرامل السيارة

كما نعلم أن الفرامل من أهم عناصر الأمان في السيارة ولها عمر افتراضي مثل أي جزء في السيارة، لكن هذا العمر يتناقص ويتأثر بعدة عوامل منها القيادة الخاطئة لبعض السائقين و في هذا السياق نعرض عليكم اسباب ضعف فرامل السيارة و كيفية الحفاظ عليها .





اسباب ضعف فرامل السيارة :





- الضغط على دواسة الفرامل بعنف، وتكرار الضغط على المكابح بصورة مستمرة بدون داع





- عدم الإهتمام بالصيانة الدورية لنظام الفرامل





- عدم التعامل بجدية مع أعطال الفرامل البسيطة وإهمالها





- عدم الإهتمام بملامسة المياه الفرامل وهي ساخنة، وذلك عن طريق غسل السيارة وهي ساخنة أو الخوض في برك المياه أثناء السير





- عدم الكشف على زيت الفرامل وتزويده في حال النقصان، والتأكد من عدم تسريب الزيت





- تكرار تحميل السيارة بحمولات زائدة عن طاقتها





- اعتماد القطع الغير الأصلية عند صيانة الفرامل





- عدم الإهتمام بصيانة حساسات الفرامل





- تكرار خرط قرص الفرامل



