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سيارات

بسبب دواسة الفرامل .. فولكس فاجن تسحب بعض موديلاتها من السوق

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:12 م
صدى البلد
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أماني نوار
اضطرت مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات استدعاء آلاف السيارات الجديدة بسبب مشكلة كبيرة في دواسات الفرامل.


وأكد المتحدث باسم فولكس فاجن أن الاستدعاء يشمل حوالي 38 ألفا و100 سيارة في جميع انحاء العالم، وما يقرب من 17 ألفا و600 سيارة على مستوى ألمانيا ، وذلك من طرازات جولف ، وتيجوان وتوران لعام 2020 ، رغم أنه لم يتم حتى الآن رصد أي أضرار أو حواث بسبب هذه المشكلة وفقا لما حدث.


وأوضح المتحدث الرسمي باسم فولكس فاجن أنه أثناء إجراء فحوصات داخلية ، تمت ملاحظة أن لوحة الدواسة التي تقع عليها قدم السائق عند الفرملة ، يمكن أن تصبح عرضة لتغيير في الشكل او الانحلال في ظل ظروف معينة، موضحا ان ذلك ينطبق على سيارات أوتوماتيكية وسيارات ذات القيادة اليسرى.


واكد المتحدث أن الاستدعاء سيتم لفحص السيارة وإصلاحها إذا لزم الامر ، موضحا أن الحملة بدأت الآن وسيجرى طلب بيانات أصحاب السيارات من الهيئة الاتحادية للسيارات. 


يذكر أن فولكس فاجن الالمانية العملاقة لصناعة السيارات أغلقت مصنعها في فولفسبورج شمال غربي البلاد بسبب عدوى كورونا.

 
وبررت المجموعة هذا الإلغاء العاجل لعملية الإنتاج بإصابة عدد من العاملين بالمصنع بعدوى فيروس كورونا.


كما ذكرت المجموعة أن العمل يجري حاليا على اتخاذ تدابير لمواجهة الموقف وإيجاد بدائل من أجل تقليل الأثار المترتبة على القرار .


ولم تعلن الآن الشركة عن عدد العمال المصابين ، وقالت دوائر تابعة للمجموعة إن إنتاج سيارات الجولف في فولفسبورج ومصنع مدينة إمدن سيتأثران بالقرار.
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