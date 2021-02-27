أبلة فاهيتا الأولى.. شيرين رضا ثاني أجمل امرأة فى مصر.. شاهد

قدمت الدمية أبلة فاهيتا الفنانة شيرين رضا خلال استضافتها بالحلقة بأنها ثاني أجمل امرأة فى مصر بعدها وهو ما دفع الأخيرة إلى الدخول فى نوبة ضحك.





وأوضحت "رضا"، خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية اون اى، أنها اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا عند انعدام حاسة الشم لديها وعملت فحص وتأكدت من إصابتها الفيروس.

ولفتت إلى أنها لم ترغب فى الرقص، خاصة أنها لم تجيد الرقص الاستعراضى على المسارح، مشيرة إلى أنها كانت تتلقى عبارات الثناء على جمالها.





وأشارت إلى أن بعد رسوبها فى مصر بالثانوية العامة ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقامت هناك بدراسة تصميم الأزياء ، لافتة إلى أن والدها الراحل محمود رضا طالب منها الرجوع إلى مصر ثم قامت بعمل الفوازير.