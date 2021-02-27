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أستاذ طرق: بفضل التلاحم القوي بين الشعب المصري وقيادته تم إنجاز مشروعات ضخمة..فيديو

السبت 27/فبراير/2021 - 09:55 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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نورهان رأفت
قال الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة بني سويف، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على التواجد بين أبنائه المهندسين والمستشارين، خلال تفقده لأعمال تطوير الطرق والكباري بشرق القاهرة، لافتا إلى أن ذلك دليل على التحام الشعب المصري مع قادته السياسية.

وأضاف  أبو خضرة، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "الأن" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن القيادة السياسية المصرية تؤكد للعالم أنها قادرة على إنجاز مشروعات ضخمة، في أزمنة قياسية ، على الرغم من أزمة فيروس كورونا، والتي تجتاح العالم.

وتابع : بفضل تلاحم القيادة السياسية بالشعب المصري، تم إنجاز مشروعات ضخمة بمواصفات عالمية، خلال أزمنة قياسية .

وأكمل : أن الطريق الجديد ، والذي تفقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، من شأنه أنت يرتبط محور "الشهيد" بطريق السويس ، قاطعا طريق الميثاق ، وطوله 8 كيلو مترا .

وأكد أن القاهرة الكبرى كانت بحاجة لمثل تلك المشروعات المرورية الضخمة ؛ لفك التكدسات ، إلى جانب الجوانب الاقتصادية الضخمة.
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