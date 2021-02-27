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منوعات

الحكم على شاب قتل خطيبته ثم وضعها في كيس بلاستيكي وطلب بيتزا

السبت 27/فبراير/2021 - 12:52 م
الحكم على شاب قتل
الحكم على شاب قتل خطيبته
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يارا زكريا
حكمت محكمة إنجليزية على شاب قتل خطيبته بطريقة بشعة تضمت وضعها في كيس بلايستيكي أسود وطلب أورد بيتزا قبل الإتصال بالشرطة على رقم الطوارىء الخاص بهم.

وقال مادوج رولاندز، 23 عامًا في تحقيقات الشرطة إنه قتل خطيبته لورين جريفيث، 21 عامًا خنقًا عن طريق الخطأ في منزله بمقاطعة شروبشاير الإنجليزية 2019. 


ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية انتظر رولاندز لمدة 35 ساعة قبل إبلاغ الشرطة بجريمته حيث ظل هادئًا يأكل البيتزا ويقوم بأنشطة أخرى كالتسوق وهو جالس بجوار جثة خطيبته.

وأومأ رولاندز برأسه مؤكدًا قيامه بجريمة القتل في مقطع فيديو خاص بالقبض عليه، وفيه يقول أحد الضباط: «من الواضح أن ما حدث بسببك» قال: «نعم» مبينًا أنه تشاجر مع خطيبته ثم فقد وعيه أثناء الدفاع عن نفسه.

وحكم القاضى، دانيال ويليامز بالسجن مدى الحياة على الشاب القاتل لمدة لا تقل عن 18 عامًا مع النظر في إفراج مشروط عنه حيث أمضى 485 يومًا في الحبس الاحتياطي منذ 2019. 

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