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تعليم

وكيل تعليم جنوب سيناء: لم نرصد أي شكاوى بلجان الامتحانات بمدارس المحافظة

السبت 27/فبراير/2021 - 02:11 م
جانب من الجولة
جانب من الجولة
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ايمن محمد
أكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء أنه لم يتم رصد شكاوى من الامتحانات اليوم في لجان جنوب سيناء، مشيرا إلي أن جميع اللجان طبقت الإجراءات الاحترازية والوقائية وتم مراعاة التباعد بين الطلاب .

جاء ذلك خلال تفقد  وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم لجان  امتحانات النقل بلجنة مدرسة رأس سدر الثانوية الصناعية العسكرية، ومدرسة السادات الثانوية التجارية التابعتين لإدارة  رأس سدر التعليمية وذلك في أول أيام امتحانات النقل بالتعليم الفني .

وأشار وكيل الوزارة  إلى أن جميع اللجان طبقت إجراءات الحماية والوقاية، ومراعاة المسافات الآمنة بين جميع الطلاب، كما قامت لجنة الإدارة بالإشراف على عمليات تعقيم اللجان قبل الامتحان  وبعده .

يذكر  أن امتحانات النقل بالتعليم الفني بدأت اليوم بالصف الأول الثانوي الصناعي بـ 6 لجان للصناعي و 4 لجان للزراعي و 2 بلجان الفندقي و 6 لجان للتجاري بإجمالي عدد 619 للصف الأول الثانوي الصناعي و 107 طالبا / ة للزراعي و 396 طالبا / للتجاري و 81 طالبا / ة للفندقي بإجمالي عدد 18 لجنة على مستوى المحافظة  (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي

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